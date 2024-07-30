美國拜登政府時日無多，內閣成員們的官運即將走到盡頭，但國務卿布林肯仍在到處奔波，除了出席老撾舉行的東盟外長會議，還順道訪問多個亞洲國家包括越南、日本、菲律賓、新加坡和蒙古，前後逾10天行程，忙得不亦樂乎。明眼人都看得出，其亞洲之旅或者說環中國之旅，無非還是為了拉幫結派，甚至連小國寡民的蒙古也成為其拉攏對象，真可謂煞費苦心。最尷尬的是，老美千方百計孤立和圍堵中國，惟絕大多數亞洲國家都拒絕選邊站隊，除了日本和菲律賓，誰還願意充當反華棋子？布林肯下台前的亞洲之旅大概又是白走一趟，與其奔波忙碌，不如好好打算自己的出路。

當然，布林肯也不是完全沒有收穫，此行總算如願與中國外交部長王毅舉行了一個多小時會談。按照美方的說法，此次會談是「開放且富有成效的」；而中方則強調美方對華遏制打壓並沒有收手，甚至變本加厲。很明顯，中方對即將下台的拜登政府已沒有任何幻想，自然沒有必要再客氣。

王毅直言不諱，指美方堅持錯誤的對華認知，總以自己的霸權邏輯鏡像中國；中國不是美國 ，也不想變成美國，不搞霸權，不搞強權。說得夠清楚了吧？可惜恐怕還是對牛彈琴，老美根本聽不入耳。當然，對中方而言，老美聽得懂也好，聽不懂也罷，都無所謂，反正拜登政府已成為跛腳鴨，不可能再有任何作為，之前的承諾尚且一文不值，何況是現在？王毅肯應約與布林肯會談，不過是虛應故事而已。

歸根究柢，中美問題的根源在於美國將中國視為其霸權的最大威脅和對手，無論是民主黨或共和黨執政，遏制打壓中國的政策都不會改變，只會愈來愈歇斯底里。有人說，一旦特朗普再度入主白宮，中美對抗必然更加激烈。這不是無的放矢，特朗普喜怒無常，確實比拜登更難捉摸，但中方從來不怕挑戰，水來土掩，兵來將擋，多年前特朗普發動貿易戰壓不垮中國，今天更休想嚇倒中國。

老實說，美國對付中國的籌碼已經不多，拉幫結派無法奏效，軍事衝突又不敢，剩下只有貿易戰這一招。但問題是，當今美國經濟實力並不比中國強多少，貿易戰佔不了便宜，反而嚴重傷害自己。這些年的事實已經說明一切，如果老美還不死心，不妨再試一試，看誰能笑到最後。