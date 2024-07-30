江旻憓確是好樣的！在今屆巴黎奧運會比賽的第一天，就替香港摘下金牌，在重劍項目中封后。香港運動員不是第一次在奧運奪金，但在合共3次之中，應以今次的壓力最大。今屆決賽的對手是來自法國，法國是主辦國，佔有主場之利，總統馬克龍更親自到場觀賽，目的再明顯不過，就是要為該國的選手打氣，希望在比賽首天，能替他們開個頭彩。

在如此強大的壓力下，江旻憓卻能上演一幕「逆轉勝」，在第一局得分曾落後1比7，接着一步一步追上來，最後在「黃金一劍」中制勝，成功奪得冠軍。小妮子的成長經歷，再加上這場比賽的戲劇性，將來大可以拍成電影，想必十分可觀。

筆者已屆知命之年，跟同年紀的朋友聚頭，交談話題很多時都涉及到培養子女之事。朋友的子女當中，很多都極具運動天分，小時候比賽常常獲獎，但到了中學階段，卻往往要放棄作賽，專注於學業。

朋友解釋說，在當代世界體壇上要取得佳績，訓練的壓力和強度極大，同一個動作，一天重複練習數小時是尋常事，面對如此沉重的體力負荷，還哪有餘力投放於學業？在體育比賽與讀書之間，很多父母和他們的子女們最後都要被迫放棄前者。

劍后江旻憓倒是得天獨厚，在體育上成就登頂，學業卻絲毫沒有擱下。她早年成功考入美國史丹福大學，主修國際關係，所憑者主要是公開考試的表現，而非靠體育成績搭夠。大學畢業後，江旻憓再到中國人民大學攻讀碩士、在香港中文大學讀博士，主修法律。以此觀之，這位劍后當真是文武全才，香港人能夠有這樣的女兒，實在是值得驕傲！