颱風格美重創南台灣，有報道台中市長盧秀燕稱「行政院長卓榮泰曾致電請台中出借5部抽水機」，協助南部救災。但旋即有媒體跟進報道，宣稱有行政院幕僚表示，盧秀燕說法應該是「美麗的誤會」，緊接着又有台中市民進黨議員痛批：「盧秀燕的天災政治秀，簡直可以出影集了。」不過就是支援個抽水機，到底發生了甚麼事？

台中市政府為此出示盧秀燕25日在應變中心談話錄影「還原真相」，當天下午1時50分，盧秀燕接到卓榮泰電話，卓關心台中狀況，彼此也交換當地的颱風狀況。緊接着，盧秀燕說：「中央」向台中市政府請求支援，表示因南部淹大水需要抽水機，她和水利局盤點後，同意支援5部大型12英寸的抽水機，已經整備中隨時可出動，以配合中央調度南部淹大水區域。最後，中央評估，將這5部抽水機調往台南支援，並於28日歸還台中。

事情很簡單，就是卓榮泰雖然沒有親口向盧秀燕請求支援，但「中央」有人向台中市政府請求希望能提供抽水機協助南部救災。照理說這根本沒甚麼大不了，但中央社卻為此特別發一篇新聞，強調這是「美麗的誤會」，堅持釐清卓榮泰並未向盧秀燕要求援助，這到底是甚麼心態？

民進黨過去總是宣傳「同島一命」，賴清德就算到災區視察也不斷強調救災應該不分黨派。可是連借抽水機，民進黨都要再三分辨，好像台中市政府根本是「二百五」，別人不需要卻硬要送抽水機，搞得中央很為難似的。這到底是為了甚麼？

說穿了也不稀奇，不過就是因為盧秀燕很可能是賴清德2028年的最大勁敵，卓榮泰在預先撇清防範罷了。災情當頭還滿腦的政治算計，民進黨還真不能用人類的標準去衡量。