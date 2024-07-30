正當世人沉醉於巴黎奧運精彩緊張的賽事，可遠方依然炮火隆隆，死傷無數！完全沒有「奧林匹克休戰」精神！奧林匹克休戰最早是指古希臘各城邦之間，在4年一度的古代奧林匹克運動會前後停止戰爭，允許運動員參加比賽和觀眾前往觀看的休戰協議。1990年代，奧林匹克休戰協議重新被提出，1993年聯合國更通過決議。而今年7月22日，「奧林匹克休戰牆」在巴黎奧運村揭幕，參賽的206個國家和地區奧委會及難民代表團的數百名運動員代表向世界發出呼籲：「給和平一個機會」！

然而，和平絕望。以哈戰事持續，以軍上周六轟炸加薩中部城市代爾拜萊赫的學校，造成至少30人死亡，100多人受傷。據指學校收容約4,000名在該處避難的流離失所者。死傷者不乏平民，且受傷大多數是兒童。以軍就指多名恐怖分子在學校藏身，並指其在學校研製和儲存大量武器。每次以軍對醫院、民房或難民營狂轟濫炸，禍及平民，都指「發現恐怖分子」匿藏其中，是否如此，只有天曉得！

中東戰亂似乎短期內難以平息，皆因一波未平一波又起！呢，以色列指控黎巴嫩真主黨上周六晚發射火箭彈攻擊戈蘭高地，導致至少12人死亡、30多人受傷。以色列總理內塔尼亞胡提早結束訪美回國，聲稱要真主黨付出沉重代價；真主黨否認施襲；真主黨之前承認曾向以軍基地發射火箭彈，但指是以軍攔截武器誤中所致。美國依家知驚，加薩地帶未能全面停火，以色列與伊朗支持的真主黨衝突加劇，以黎局勢升溫，意味有機會全面開戰！

美國最怕以哈戰事外溢，尤其牽涉伊朗！如今以色列揚言報復真主黨，若然，中東亂上加亂，拜登最初縱容內塔尼亞胡難辭其咎！