特首出訪老撾、柬埔寨，若他行前有所準備，應知中國老撾鐵路對當地發展的重要性，由老撾及於柬埔寨，更重要的是影響及於越南、泰國，中老鐵路和老撾正發展成為中南半島的中心地區。他應該從香港飛往昆明，乘坐中老鐵路至老撾首都萬象。或回程時從萬象乘中老鐵路回昆明，再返香港。這可使他多了解中老鐵路，體會通行後對老撾從landlocked封鎖之國變成landlinked連接之國的變化。也可從他和港官的乘搭，展示給港商和在港的外商，中老鐵路的經貿意義、投資商機，替國家駁斥海外媒體對中老鐵路的詆毀，肯定國家借中老鐵路推行一帶一路倡議中西部陸海新通道，使由昆明打通至新加坡的泛亞鐵路的實現，更進一步。

香港以特首出訪來推介中老鐵路和西部陸海新通道，便可顯示出香港的高瞻遠矚。可惜特首沒有這樣做，喪失一個大好宣傳香港商貿發展智慧和遠見的機會。事實上，特首若乘坐中老鐵路，大啖榴槤（不用說明是產自泰國、越南或馬來西亞），已會是極佳的睦鄰和水果外交的宣傳。現在只有在室內交換協議書的官僚主義舉措，可惜，可惜！

中老鐵路2021年通車，貨運為先，今年4月通國際客運。7月中泰鐵路萬象至廊開段開通，連接上萬象。貨運、客運可從中國境內循中老鐵路、泰國鐵路直達曼谷。7月中便開通萬象直通曼谷的客運，不需再在邊境下車轉乘。今年1月重慶亦啟動與曼谷來回的貨運。中泰鐵路未完全建成，曼谷至廊開還是舊的鐵路，但2028年會建成新鐵路。今次由萬象至曼谷是萬象車站新建成接駁舊鐵路的轉車設施。

中泰高鐵由萬象至廊開段要在2028年完成，全程至曼谷建成則需至2030年。一旦高鐵運作，中老泰鐵路便連貫成一體，客貨運的時間與成本將大大減少。即使中泰高鐵未完成，循現有鐵路已可接通中國全國鐵路網，乃至中歐班列、中亞班列。今年1月，已有貨運列車由莫斯科經滿洲里入華，進至四川，再循成昆鐵路轉中老鐵路，全程22天到曼谷。中國一帶一路倡議推動建設的鐵路網，正把中國與歐亞各地納入緊密的連接體，重現歷史絲路的作用，但時間成本更低，效益更大。

特首前往老撾，不宣傳中老鐵路的巨大連接作用，不推動香港積極參與，極是遺憾。