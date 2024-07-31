剃人頭者人亦剃其頭。以色列指控黎巴嫩真主黨日前發射火箭彈攻擊戈蘭高地，導致至少12人死亡、30多人受傷。儘管真主黨已否認施襲，但以色列仍不依不饒，總理內塔尼亞胡提早結束訪美回國，聲言要真主黨付出沉重代價。美國白宮亦第一時間譴責襲擊，強調堅定支持以色列對抗伊朗支援的恐怖組織，包括真主黨。

以色列爸爸受到襲擊，作為兒子的美國自然要為其出頭，否則怎能顯得父慈子孝。問題是，以色列幾乎每天都在轟炸加薩，每天都在殺害巴勒斯坦平民，美國為何視而不見？既要充當世界警察，又一味偏袒以色列，叫國際社會如何信服？就在上周六，以軍又轟炸加薩中部城市代爾拜拉赫一間學校，造成最少30人死亡、100多人受傷，其中大多數是兒童。相對於戈蘭高地遇襲，這次以軍轟炸加薩學校造成的傷亡數字更加嚴重、性質更加惡劣，美國及整個西方陣營卻若無其事，連一句譴責也沒有，寧非咄咄怪事？難道以色列人的命才是命，巴勒斯坦人的命不是命？

公道自在人心，土耳其外交部發表聲明，指摘以色列內塔尼亞胡政府在加薩殺害了近4萬名巴勒斯坦人，並試圖用一系列謊言、誹謗和侮辱來掩蓋對巴勒斯坦人犯下的罪行。其實，不止土耳其看不過眼，世界上絕大多數國家都不值以色列濫殺無辜的所作所為，只因懾於美國霸權而敢怒不敢言。

不過，美國也不要得意太早，其毫無底線地支持和縱容以色列，無異將自己推向阿拉伯乃至全世界的對立面，數十年來苦心經營的國際形象蕩然無存，必然要付出沉重代價。近年中國在中東的影響力日益提升，儼然已超過美國，不是沒有原因。中國可以促成沙特和伊朗化解恩怨，也可以促成法塔赫和哈馬斯和解團結，而美國始終無法拉攏沙特和以色列和解，就是因為中東國家信任中國，而不信任美國。民無信不立，國無信不威，美國虛偽本質在以巴衝突中暴露無遺，世界不再聽從其道德說教。

還是俄羅斯外交部長拉夫羅夫說得對，以色列人不應該被認為：因為他們在二戰中遭受了苦難，所以就可以為所欲為。實際上，巴勒斯坦人現在遭受的苦難，並不亞於當年猶太人遭受的苦難，不同的是，當年的受害者變成現在的加害者，這是歷史的諷刺，更是歷史的悲哀。