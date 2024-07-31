近日朋友們都說，早上只要稍遲出門，不少報章已被掃光，原因無他，在今屆巴黎奧運會上，香港代表隊表現出色，很多市民通宵熬夜追看比賽，少睡片刻後便起床上班，途中往往會順道買一份報紙，詳細了解賽事和運動員的來龍去脈。今屆港隊的成績實在是十分耀眼，直至本文執筆時，已取得兩面金牌和一面銅牌，在獎牌榜上排名第10。正如日前本欄所說，印度有超過14億人口，但在2021年的東京奧運會上，也只能取得一面金牌，相比之下，香港只有約700萬人，今屆到目前為止，卻已成功奪得兩金，成績確是值得驕傲。

過去，香港的年輕人普遍被指「讀得唔玩得」，意思是指學業成績雖然好，但不大擅長於運動，此地只是在不停製造書蟲，但經過這兩屆奧運會之後，香港人這個最大的缺口已成功補上，如果我們再努力，說不定將來可以成為世界的模範城市。

香港人向來善於讀書，故世界排名最高的100所大學，有5所在香港，按人口比例計算，是全球之冠。香港人又善於賺錢，按瑞士銀行和瑞信聯合發表的報告，全球人均財富的三甲地區，香港是其中之一，排名僅次於瑞士和美國。香港人更是十分長壽，男女合計，平均壽命位居世界第一。

一個地方的人，讀書、賺錢、運動樣樣皆能，壽命又長，哈哈！這豈不是人間樂土？是的，香港本來就有很多優點、優勢，可惜特區政府似乎不大懂得維繫人心，使香港人變得十分奇怪，本城擁有很多出色的成就，但人們的快樂指數甚低。不少港人都是文武全才，更兼腰纏萬貫、健康長壽，他們有100個快樂的理由，但事實上就是活得不快樂。這個問題究竟出在哪裏，點檢下來，又該是誰的責任？