颱風格美造成高雄大淹水，民進黨為了撇清責任瘋狂洗地，有王義川的海嘯大雨14公尺說，有黃捷的勘災鼓掌到黑青說；綠媒誇稱25座滯洪池厥功至偉，讓淹水地區和15年前莫拉克風災相比，僅剩下9.2%！還動員里長出來說水退得好快，喪事喜辦之情溢於言表。

但最誇張奇葩的，還是一名宣稱曾在台北住過30年，定居高雄15年，政治傾向不屬於藍綠白，卻是資深政治幕僚的仁兄出來逆風發出正義之聲，為高雄市長陳其邁抱屈，認為不管誰來主政，這次都要淹水，原因是高雄和台北防洪的本質不一樣。首先，格美的雨量大過莫拉克，不可能不淹水。其次，高雄的25座滯洪池發揮超強功能，否則會淹得更厲害。而格美暴雨的同時，高雄也適逢大潮，導致雨水無法宣洩，等到大潮一退，淹水就迅速消散，這都證明高雄治水確實有功。

但最重要的是，高雄市的都市美學是走向「水岸城市」，為了讓市民更親近水，所以沒有建設「高聳」的堤防，而雙北的淡水河沿岸都有高堤防。他要民眾反思，沒有高堤防，海水加上雨水倒灌，怎能不淹？但興建堤防就會破壞高雄「水岸花香」的城市美學，這是高雄市民所需要的嗎？換言之，他認為高雄不是沒辦法防止淹水，而是為了城市美學，所以寧可偶爾淹個水，也要堅持「水岸花香」，這是一種為了美感所不得不做的犧牲。

我的老天，原來這一切都是「美麗的誤會」，高雄在民進黨20多年的建設下，居然一直朝着會淹水的美學道路前進！只是我們想問一聲，民進黨在做這個決定之前，有沒有跟高雄市民打過招呼？高雄市民真的願意以淹水來換取美感嗎？就看陳其邁有沒有這個膽量去跟高雄人說囉！