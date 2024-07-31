意大利去年單方面退出「一帶一路」倡議，早前又支持歐盟對中國電動汽車加徵關稅，令中意關係面臨極大考驗。不過，意大利總理梅洛妮近日訪華，北京還是給足了面子，除了國家主席、總理等領導人先後與她會面，雙方也發表為期3年的加強戰略夥伴關係的合作計劃，箇中原因其實不難理解。

意大利是七國集團成員，在歐美一向有話語權。如果北京成功拉攏到意大利，某程度上可減輕來自西方陣營的圍堵壓力。而梅洛妮作為意國最右翼政府的總理，在歐洲也有一定聲譽，不少國家的右翼勢力甚至把她當作「英雄」，北京與梅洛妮打好關係，有助中國加強與歐洲其他國家的合作。

梅洛妮這次展開所謂修補對華關係之旅，也有自己的盤算。目前來看，主張美國優先的特朗普接任美國總統的概率很大，一旦他當選，歐洲的日子恐怕不會好過，梅洛妮有必要提前準備美國隨時出現的變化。更何況近年意大利經濟疲軟，與中國加強經貿領域合作，可以推動意大利經濟發展。

記得默克爾2005年出任德國總理初期，對華政策也和梅洛妮一樣深受意識形態影響，不時對中國的人權問題指指點點，甚至會見達賴，令中德關係緊張。但隨着中國經濟崛起，中國市場對德國愈來愈重要，默克爾很快就改變對華態度，後來更成為務實的友華派，印證價值觀並不能當飯吃。

實際上，一個國家的外交政策若長期以價值觀為主，往往會以失敗告終。所以，許多國家多年來一直向中國打意識形態外交牌，最後都要回歸現實，以發展經濟為外交基礎。梅洛妮是務實的政治人物，最看重國家利益，當然知道箇中道理，如今走上默克爾的舊路，並不令人意外。