昨日回顧了美國在冷戰後的失敗中東政策。美西方對中東亂局，尤其是以巴問題的始亂終棄，再加上俄羅斯須專注於烏克蘭戰場，以巴戰事爆發令區內僅餘的親美政權不敢與美國靠得太近，令中東地區出現了權力真空，讓中國有機會以勸和促談為由乘虛而入，先後促成了沙特與伊朗關係正常化，以及包括法塔赫及哈馬斯在內的十多個巴勒斯坦派系代表，在北京聚首一堂發表《北京宣言》。

相對於上次沙伊和解造成的外交震撼，歐美各國與一眾反華媒體，對今次《北京宣言》則更多是潑冷水或冷處理。其一是國際社會焦點正集中於美國總統選舉，包括特朗普遇刺、拜登退選及賀錦麗頂上等連場好戲與鬧劇身上，加上英國工黨政府才剛剛上場，法國正忙於收拾國會選舉亂局和應對巴黎奧運挑戰，德國亦陷入左右勢力的撕裂對決之中，無暇就中國對中東事務的介入作出回應與政策調整。

其二是誠如部分分析指出，參與《北京宣言》的法塔赫和哈馬斯代表，都並非派系內的第一線人物。尤其法塔赫在國內（指西岸地區）對宣言內容及相關活動幾乎隻字不提，令人覺得各派系只是畀面中方才勉強參與其中，以及借機向當時正準備啟程訪問美國的以色列總理內塔尼亞胡隔空示威，向美以兩國展示巴勒斯坦各方的表面團結。

事實上，沒有美方的政策轉變和介入施壓，沒有以色列的妥協讓步及政權更替（即內塔尼亞胡下台），以巴以至整個中東地區還是難以達致和平。這個道理中國當然明白，但另一方面也是其優勢，搞得好可提升自身的地位和影響力，搞不好也沒有人會怪罪於中方。有人肯畀面遠赴北京做場大龍鳳已算成功，毋須理會美西方的酸葡萄式回應。