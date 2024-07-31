南海仁愛礁上周六完成了一項創舉，事緣菲律賓一艘民間船隻首次按照中菲達成的臨時安排進入仁愛礁，向坐灘爛船送上補給，全程由中國海警船監控。曾經叫囂擁有自由出入仁愛礁權利的菲律賓，今次頭耷耷地在中國海警監督及批准下完成補給，以行動向全世界承認了中國在仁愛礁的主權地位。菲律賓由年初撕毀協議，到現在不得不彎腰履行新安排，整個發展讓中國贏了面子又贏了裏子，菲律賓卻給人灰溜溜之感。

菲律賓外交部在補給完成後曾發聲明，指菲律賓海岸防衞隊巡邏艇護航船隻進行是次補給，認為首度執行的這次任務是在不損害國家立場下避免誤解和誤判而進行的。這個聲明的字裏行間明顯有不服、有不甘，但菲方亦只能接受，顯見形勢拖不得。菲律賓現在無比清楚，他們在為自己年初撕毀協議的愚蠢埋單。

對於菲律賓這次補給，中國外交部特別作了介紹，讓全世界知道菲國不願提供細節的臨時安排是怎麼一回事：「菲方提前告知中方進行新一輪生活物資運補，中方在現場確認（補給）。」這裏說得客氣，其實中國海警檢查了補給物資不涉建造工具及物料，才予放行。外交部同時指出，臨時性安排是中方基於三點原則立場同菲方達成的，中方在仁愛礁問題上的立場沒有改變，對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權。中方將繼續通過對話協商，同菲方妥善處理有關領土問題和海洋權利爭議。

注意，這次補給是中國行使「批准權利」放行船隻才能完成，這項安排基本上已宣告菲律賓以爛船坐灘，企圖把爛船當永久佔據標誌，繼而霸佔仁愛礁主權的意圖失敗。這條爛船即使再擺放上址，也不再具有霸礁的意義。有了第一次，以後勢必有第二次、第三次，而中、菲在仁愛礁的碰撞也可以畫上句號。

不過，中國外長王毅日前在老撾出席第三十一屆東盟地區外長會，趁與菲律賓外長會面再次敲打對方，指仁愛礁是中國固有領土，菲國通過軍艦非法坐灘，單方面改變仁愛礁現狀，甚至企圖將其改造為永久哨所，嚴重違反了《南海各方行為宣言》，特別是第五條關於不在無人島礁採取居住行為的規定。而且，菲律賓背棄了多次向中方所作承諾，要求對方在新的臨時性安排下遵信守諾，不要再食言、不要再折騰、不要再節外生枝。

對此，菲律賓未見猛烈還擊，王毅則在南海問題外，再談到中菲關係面臨的嚴重挑戰，即菲律賓或會引入美國中程導彈系統，王毅警告若落實部署導彈，勢必會製造地區緊張對立，引發軍備競賽。另一方面，美國國務卿布林肯再次煽風點火，近日他又發出「反對中國單方面武力改變東海、台海現狀」的言論，企圖再掀環中國海域的波濤。