正論：劍神寫下歷史　港隊全城之光

香港運動員是好樣的！巴黎奧運進行得如火如荼之際，港隊亦捷報頻傳，寫下有史以來最佳成績。繼「微笑劍后」江旻憓首奪女子個人重劍金牌後，上屆東京奧運在男子個人花劍摘金的「香港劍神」張家朗，同樣創下驕人歷史，成為68年來第一個成功衞冕的劍手，也是香港首位兩金運動員！其晉級之路並不平坦，決賽更由領先變成落後要逐分追平，惟勝利之門仍未輕易為他打開，「決一劍」竟然打到「決三劍」始分勝負！

都說數據只能參考，紀錄更是用來打破，張家朗為個人、香港以至奧運寫下歷史，實在是香港的驕傲！他雖然是全城焦點，但直到奧運前的狀態都未達頂峰。今年5月，他以主場運動員身份在港出戰劍擊世界盃，惟在個人賽中敗給意大利劍手，16強止步。今次奧運衞冕之旅，壓力之大可想而知。他在8強遇上法國劍手，雙方勢均力敵，家朗甚至一度處於下風，驚險晉級。4強碰上日本劍手，水準則明顯在對方之上，相對輕鬆進入決賽。

然而，決賽對決意大利的馬基卻是一場硬仗，大家都瞄準金牌火力全開，家朗今仗一度領先，其後卻被對方反超前。正當落後到12比14之際，「劍神」咬緊牙關迎難而上，最終追至平手，需「決一劍」分出勝負。雙方兩次「決一劍」皆同時得分而被裁定無效，來到第3劍又是同時亮燈，全球屏息靜待裁決結果，裁判在翻看錄影後終於裁定家朗勝出！直到此刻，全港市民終於鬆一口氣喜極狂呼！

榮耀得來不易，跟江旻憓一樣，家朗全憑絕不放棄的精神，才能登頂寫下光輝一頁，心理質素之強大，全球觀眾有目共睹。成王敗寇，意大利隊對賽果忿忿不平，更質疑裁判來自台灣和南韓的香港鄰近地區，造成不公平賽果。來自台灣和南韓就會「鬆章」給香港？這顯然既無知又狹隘，也請意大利隊多多惡補國際關係，看台灣和南韓有沒有必要優待香港。

姑勿論如何，這只是小插曲而已，無阻家朗眾望所歸封王。他這面金牌含金量再創新高，除了馬會的600萬元獎金外，「林大輝慈善基金」亦加碼送出300萬元作獎勵。正如體育界人士指出，香港經過三、四十年對體育的投入，一代又一代人的努力，現在終於踏入收成期。香港運動員紛紛躋身國際一級水平，張家朗、江旻憓、何詩蓓都是響噹噹的代表人物，還有李麗珊、黃金寶、李慧詩等退役運動員，同樣功不可沒。證明香港地方雖小，志氣絕對不小。運動員名利雙收，社會亦逐漸改變態度，再不如以往那樣認定為「冇錢途」。愈來愈多家長願意讓子女成為運動員，絕對是數代人努力推動的成果。

在全城振奮的當下，港府宜把握機會更積極推動體育發展，凝聚民心，帶動經濟。劍擊已成為香港品牌運動，當局應爭取主辦更多國際賽事奠定地位，同時將之產業化，變成實際收益。這總比濫竽充數推動所謂盛事經濟，以及爭着在運動員成名後「抽水」有意義得多。