產評：日本入升息周期 資金戰踏上新階

日本央行在近次議息會議後宣布加息，將基準利率由零至0.1厘上調至0.25厘，同時宣布將買債計劃規劃削半。消息公布後，圓匯上升，但幅度不算太大，畢竟對市場而言，日本央行今次議息決定某程度也在預期之內。這場環球資金戰發展至今，未來得觀望日本是否真的持續加息，這將影響亞洲與新興市場的投資氛圍，對債務高企的日本也不是好事，一旦地區內金融市場出亂子，苦等收割機會的美國便有機可乘！

眼前的金融戰也是一場資金爭奪戰。美國利用美元霸權，債台高築但銀紙任印，本來要藉升息周期在全球收割「回血」。誰料美國對中國開打貿易戰、科技戰，但至今未能將中國打垮，反令中國加快晶片國產化、發展非美經貿體系，加大去美元化力度，中國經濟至今仍穩定，並沒因美國打壓而「爆煲」。

日本則一直維持超低利率，日圓貶值支持旅遊業發展，經濟走出長年通縮的歲月，日股的強勁表現令人耳目一新，就連美國股神巴菲特都要押注。

事到如今，美國經濟開始降溫，美股在高位開始大幅波動，由少數科技股支撐的大牛市開始令人感到危危乎，美國利率加不了，美元何去何從？本來日本都不太想改變貨幣政策，好讓經濟持續復甦一段時間，最好是拖到美國開始減息甚至引爆美國資產泡沫，日本反而有救。不過，日本當局還抵不住來自美國的壓力，前總統兼下屆總統參選人特朗普更公開直言，日圓速貶是「災難」，損害美國經濟。

日本央行宣布加息兼大削買債規模，刻下立見的是圓匯止貶，而下一步要觀察的是，企業利息成本上升下，過去大量流入亞洲及新興市場投資與投機的平錢會否回流日本，從而打擊地區景氣，加大全球對第一避險貨幣美元的需求。

不過，值得留意的是，這幾年中國當局刻意將金融資產去槓桿、擠水分，將受內部債務問題及外部美國金融體系風險外溢的威脅都降至最低。在中國資本市場，日資參與度已大不如前，不是回流日本市場，就是改道印度等市場「搵食」，加上美國推動製造業去中國化，日資供應鏈不是早已遷出中國，就是在中國捱打。在核心的汽車產業，日本車企近年在華發展處於下風，便可見一斑。日本若有序加息，日資流走的潛在威脅對中國的衝擊相信有限，反而國際資金都在觀察日本資本市場能承受的加息壓力有多大，畢竟對於債務高企的日本而言，持續加息也不會好受，分分鐘會引爆日股泡沫而火燒身。

美國在世界經濟的影響力倒退，自身體制缺乏改革下問題叢生，不惜主動破壞全球化，聯合盟友打壓中國崛起，鞏固美元霸權。可實際上，至今仍起不了太大作用，予人黔驢技窮之感，美國自身問題更愈趨凸顯，如今擬借亞洲第一盟友日本出手調整貨幣政策來加大對中國壓力，只怕亦難得逞。反須觀察日本央行如何拿捏貨幣政策，一旦升息過急而炒車，說不定反變成給美帝收割「回血」的「祭品」！