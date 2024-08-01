娛圈單打：劍后撞樣林志玲　邊個係佢理想型

尋日提到，「微笑劍后」江旻憓（Vivian）喺奧運摘金後，又到「香港劍神」張家朗衞冕成功，兩個劍擊界風雲男女一樣「咁高咁大」，唔少粉絲希望佢哋可以原地結婚！

呢啲畢竟係主觀願望，張家朗亦曾經澄清，佢冇暗戀江旻憓，只係性格比較怕醜啫。所以呢，主觀願望未必可以客觀實現。好啦，咁大家不妨又探討吓，劍后咁高質嘅女仔，會鍾意乜嘢男仔呢？

相信所有香港人都好熟悉啦，Vivian唔止係劍擊界「世一」，仲係學霸一枚，喺美國史丹福大學修讀國際關係，接着攻讀中國人民大學法律碩士，然後入讀中大法律博士課程，希望將來可以喺聯合國工作！仲識得彈琴、彈古箏、跳芭蕾舞，簡直就係文武雙全。咁仲唔止，佢因為膝蓋受傷轉咗食齋，連飲食口味都仙氣過人，加上樣子清麗，笑容甜美，身形高挑，唔少人覺得佢同志玲姐姐撞樣！咁啱兩位女神都有一雙可愛兜風耳，望落確係有幾分相似。

嗱，一般港男冇番咁上下學歷、外貌同家底，可能自慚形穢，遠遠望見劍后已不敢直視，遑論高攀。咁當然，緣來沒法擋，只要劍后情有獨鍾，冇乜事係不可能。Vivian曾透露三大擇偶條件，就係心地善良、具幽默感及喜歡運動。身高178cm嘅佢，反而唔介意另一半身高，矮過佢都冇問題喎。

不過，一眾港男咪沾沾自喜以為有機，皆因劍后最喜歡韓流男神金秀賢，仲自認係《來自星星的你》和《雖然是精神病但沒關係》嘅忠粉！即係話，劍后理想型可能要似足金秀賢咁款，好高標準㗎！