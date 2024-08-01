特首出訪柬埔寨，香港媒體介紹港人在當地經商的例子，舉的是在金邊開珍珠奶茶店，據說利潤豐厚，市場反應佳，連開分店。評論指出，港人在當地可開設港式茶餐廳，當地年輕人喜歡港式飲食。

香港飲食文化自有特色，但在海外擴展並不容易。例如在內地開設港式茶餐廳曾經一度成為熱潮，可是多年下來，熱潮不再，也只小打小作，比不上大家樂一類的快餐連鎖店，後者大規模經營，在內地還只限廣東一地，發展勢頭缺乏。港式茶餐廳若不是大企業連鎖作業，還可以小本家庭經營，要求投資、技術設備不多，可相對地市場沒有獨特優勢，如內地，以至柬埔寨，內地投資者也可容易進入競爭，成本可能更低。一時豐厚的利潤，未必可以維持過久，而港式快食文化能否在異地落地生根，也成疑問。

香港媒體以珍珠奶茶和港式茶餐廳作為港人投資的例子，正說明香港經濟的困境，在去工業化後，香港僅餘消費和金融服務，後者也趨於大銀行集團的壟斷，本地發展與海外擴展都操在這些集團之手。它們考慮的是集團的利益，不是香港的發展。去工業化後的香港經濟，實在沒有多少行業可以對外擴展。傳統的八大經濟中心，大部分都是當地語系化，也部分趨於沒落，像柬埔寨以至老撾一類低收入的國家，香港難有大的經濟合作發展空間，茶餐廳即使成功，作用有限，對香港經濟發展的幫助微之又微。

香港作為發達社會，可以對老撾一類國家進行援助，但便不屬經濟發展的戰略重點，僅是盡發達社會的國際責任。

香港可做的是借用中國內地的生產能力，香港的金融服務業，和發達的空運服務，發展跨境的電子商貿。內地電商已大力開拓東南亞市場，電商平台利用當地資源克服文化語言、生活習慣的差異，漁翁撒網式的全面滲透，把當地的消費需求與中國內地生產結合起來，超越傳統的商貿形式。近年發展迅速，逐步佔據市場。

香港可爭取的是吸引這些電商，不僅是平台，而是在共用平台或自用平台上發展的中小電商，來港建立對外拓展、物流統籌和總部指揮的基地，把香港的經濟與服務能力納入內地開發的跨境電商網絡之內，作出貢獻，從而開發香港成為區域電商貿易的樞紐，把香港的優勢帶進新的國際經貿形態之內。