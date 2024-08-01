中國出於「人道補給」考慮，近日同意菲律賓完成了一次向南海仁愛礁非法坐灘船艦人員的補給，顯示中菲關係趨向緩和。美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀就「適逢其時」地跑到馬尼拉，和菲律賓舉行「2+2會議」，承諾向菲律賓提供5億美元的軍事援助，用於菲律賓海軍裝備、改善和建設菲律賓的美軍基地。此舉是向北京表明，美菲抗衡中國的戰略及軍事合作不變，且力度加強。對此，菲律賓總統小馬可斯聲稱與美國定期接觸，有助於確保菲律賓能靈活回應與中國在南海的緊張局勢，強調美軍駐紮菲律賓對亞洲穩定與和平至關重要。

今次小馬可斯首次使用了「靈活回應」對付中國有兩層含義，一是在仁愛礁菲艦非法坐灘及補給問題上，菲律賓曾經瘋狂和頑固的挑戰中國，被北京嚴厲教訓、連連碰壁後不得不放軟態度，老老實實接受中方嚴格條件下的「准許補給」，顯其「靈活性」，自找台階下。二是小馬可斯再以此投靠美國，伸手要錢「以協助菲律賓武裝部隊和海岸警衞隊實現軍事現代化」。然而，這只是小馬可斯「想得挺美」，山姆大叔的這5億美元大部分用在建設美軍基地方面，「武裝菲律賓部隊」？作夢吧！

菲律賓方面，今次在中國同意和嚴格監管下得到了一次坐灘艦補給，但心裏十分不甘，還會找機會翻枱。菲律賓駐美大使說，「在南海的非對抗性補給和輪換是一時的，中國不會停下腳步，菲律賓的決心也不會退讓」。他還說，明年得到的美國軍援可能會翻倍，包括導彈系統在內的更先進武器。

不過，在美國大選形勢飄忽不定的情況下，菲律賓和所有美國盟友一樣，會很擔憂拜登政府時下對他們的政策是否有變。於是，美國國務卿、防長就忙不迭的向菲律賓大派定心丸，大包大攬地保證美國無論誰上台，仍然會加強美菲關係。然而，布林肯、奧斯汀說這話有啥資格？太僭越了吧？小馬可斯再傻也不敢相信吧？