這些年，中國為「一帶一路」沿線國家出錢出力大興土木，最引人注目非高鐵項目莫屬。例如中國和印尼合建的雅萬高鐵去年10月開通，標誌印尼經濟進入高速發展，也是中國高鐵高質量建設的一大里程碑。本來，菲律賓也會由中國協助興建高鐵，可惜現屆小馬可斯政府莫名其妙反華，跟中方關係惡劣，中國已退出該國的蘇比克-克拉克鐵路項目。

據報在中國退出後，菲律賓希望由美國和日本接手這項價值約62億元人民幣的鐵路項目，惟目前形勢並不樂觀，原因很簡單，就是錢的問題。撇開有沒有技術不談，美日經濟情況不妙，國庫並不寬裕，要它們真金白銀投資，顯然力不從心，也興趣缺缺。

實際上，美國連國內的高鐵項目，講了幾十年都未有真正落實，遑論投資別國。年前邁阿密至奧蘭多開通一條新鐵路，華府大肆吹噓，卻原來這條鐵路只有56公里長，最高時速僅200公里，與真正意義上的高鐵相差甚遠。拜登去年底又宣布將提供82億美元，用於全美10個主要客運鐵路項目建設，其中包括美國首個高鐵項目，冀2028年落成。然而他老人家也大位不保，人亡政息，工程展開無期。

日本當然也有很好的鐵路技術，但造價肯定不菲，何況以美日的財力，肯定無法如中國那樣提供相宜的融資。數月前美日菲三邊領袖峰會結束，菲方曾自信滿滿宣稱，未來5到10年間將獲得近1,000億美元的投資額。惟早前再被問及進展，菲方官員只能含糊表示，正就此同美日公司及政府融資機構接觸，目前尚不知道誰是出資方。

菲律賓義無反顧登上反華戰車，但一講到錢，美日口惠實不至，小馬可斯政府實在蠢得交關！