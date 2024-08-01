近日，美國共和黨總統候選人特朗普又口出狂言，他在佛羅里達州出席一個基督徒組織活動，竟然說：「出來投票吧，就這一次，之後你們就不用再投了。4年之後……一切都會好起來，你們不必再投票了。」

歷史上自從有美國總統選舉以來，候選人的呼籲聲明，恐怕沒有比特朗普這次更奇怪、更讓人疑惑和恐懼的。若然說支持者只須投這一次票，以後就會好起來，就不必再投票了，這番言論究竟是甚麼葫蘆賣甚麼藥，難不成特氏想永續執政，把美國變成家天下？上述說法可以有不同角度的解讀，事後美國霍士電視台訪問特朗普，問他是否想永續執政，這位前白宮主人卻是顧左右而言他，也沒有斷然作否認。

其實，對於特朗普這一份賊心思，本欄早在今年6月4日，已向美國人提出過警告，筆者指出：「特朗普十分戀棧權位，他在任期間便曾透露，很羨慕中國元首，可以有這麼長的任期……假如明年讓特朗普重掌白宮，4年之後他是否願意順利交出政權，是未知之數，尤其是一旦卸任，他又要面臨這個那個的訴訟案，此事可能會使特朗普更想在總統寶座上待下去。」

根據美國憲法，總統4年一任，只可以連任一次，因此特朗普重掌白宮之後，就算真想賴着不走，也不是容易的事。不過，只要有這個野心家在，到時候他可能就會製造麻煩，尤其是早前依美國最高法院的解釋，總統任內只要是行使公權，權力就近乎可以不受約制。有法律專家甚至指出，總統大可以命令海豹突擊隊將政敵殺死，只要他將此事解釋成與公眾利益有關便可。若然當真如是，一旦讓特朗普重掌白宮，他便會成為美國的禍胎。