以色列總理內塔尼亞胡早前訪美並在國會發表演說，在場外有大批民眾示威，指控以軍在加薩對巴勒斯坦人進行種族滅絕，以及無力營救仍在哈馬斯手中的美國人質；在場內他亦遭部分民主黨議員杯葛，或最少拒絕在內氏致詞時鼓掌或站立致意。有內地傳媒形容內氏遭到冷待，這有點言過其實，起碼他還是先後會見了美國現任總統拜登、接替拜登參選的副總統賀錦麗，以及被看好可重返白宮的前總統特朗普。

之前有傳對以色列態度較為強硬，對巴人持同情態度的賀錦麗，可能會以忙於競選為由迴避與內塔尼亞胡見面，但結果她還是有現身。她在會面中重申美國對以方「堅定不移的承諾」，確保以軍擁有「自衞的權利」，但同時強調怎樣自衞也很重要，聲言不會對有太多無辜平民傷亡而沉默，促請各方談判達成停火協議，結束戰爭。

有關言論引起不少親以人士不滿，認為若賀錦麗當選，對以方較為不利。但其實賀錦麗肯參與會面，已反映她明白國內的猶太選民與選舉捐款，比起巴人的性命或甚麼人權自由都重要。

至於內氏與特朗普的會面，雙方都沒有公布太多內容，僅知特氏在會上繼續批評對手民主黨的中東政策，聲言若他無法重返白宮，中東將面臨可怕後果，甚至引發第三次世界大戰。特氏又承諾協助以方解決人質問題，但沒有說明可怎樣做。

內氏曾形容特朗普乃歷來對以色列最好的美國總統，但在以巴戰事爆發初期，據報特氏也曾猛烈批評以色列的表現，認為內氏需問責下台。有傳媒形容內氏此行成功修補了與特氏的關係，也摸清了賀錦麗的立場底線。但更多人認為兩人說的都是選舉空話，內氏今次訪美沒有很大失落，但也一無所獲。