時隔14年，英國工黨以壓倒性勝利，再次成為執政黨。然而，工黨新政府執政後，就一味喊窮！新任財相李韻晴日前在下議院聲稱保守黨於原有逾千億英鎊赤字外，遺下一個財政「黑洞」！就政府收支失衡，李韻晴不惜與前任保守黨政府財相侯俊偉展開隔空罵戰。

李韻晴喺國會批評約翰遜以來嘅3屆保守黨政府，明知公帑不足，仍作出一個又一個嘅支出項目承諾，造成政府「破產」、危害國家經濟穩定嘅局面。佢所指嘅，就係審計發現保守黨政府遺下遣送難民的盧旺達計劃、醫院擴建等。侯俊偉則批評李韻晴嘅指控，係為工黨準備加稅找藉口。

首相施紀賢就話，評估顯示英國已經破產和支離破碎，這揭示民粹主義政治給經濟和公共服務造成的混亂，表明上一屆政府為本財政年度作出重大資金承諾，但不知道這些錢從何而來。從財相的「呻窮」以及首相指「英國已經破產」，可見英國確實已「破敗不堪」，住房、醫療、教育、國防、移民等都存在危機或混亂！

李韻晴馬上就要實施嘅措施，據悉包括原給予全部退休人士的冬季燃料費補貼，現限給貧困退休人士；取消支持恢復鐵道線與重開火車站便利社區與社區往來的「恢復鐵道基金」計劃；擱置擴建醫院和興建巨石陣隧道。此外，佢敦促各政府部門削減顧問費及通訊費等非必要開支。之不過，李韻晴擔心一味削減開支會觸發大罷工，是以接納獨立薪酬審查機構建議，確認教師、醫護等公共部門工作人員，平均加薪5.5%，並答應給英格蘭初級醫生兩年加薪22%。削退休人士冬季燃料費補貼而加薪醫生，低下階層條氣會順嗎？不患寡而患不均，巧婦難為無米之炊，工黨管治之路荊棘滿途！