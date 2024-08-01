中共二十屆三中全會的《決定》，對紀檢改革着墨頗多，其中明確提出「推進向中管企業全面派駐紀檢監察組」。而在三中全會後，紀檢系統調動的第一個大動作就是：中央紀委國家監委駐中國人壽集團紀檢監察組組長董云鵬，調任中國航天科技集團紀檢監察組組長。

派駐紀檢監察組，是近10年來紀檢系統改革的重大動作。2015年，中紀委實現了向一百多家中央國家機關、全國性群團組織派駐紀檢組的全覆蓋。從組織關係上，紀檢組的人員隊伍是中紀委的一部分，經費、辦案等也都統一歸中紀委直接領導和管理，被派駐的單位則無權過問，二者只有監督關係，此舉無疑提高了紀檢組的地位和獨立性。

2018年底，出於防控化解金融風險、懲治金融腐敗的考量，又將十五家副部級中管金融企業的紀檢工作，統一收歸中紀委直管，由中紀委派出紀檢組。改革前，金融企業的紀檢組組長是所在公司人員；改革後，身份變成中紀委官員，進駐企業擔當「探頭」和「前哨」，盯緊企業領導班子。而目前，除了國家鐵路、國家電網、中國郵政等少數幾家央企由中紀委派駐紀檢組，其餘50多家副部級央企，依舊是企業自身內設紀檢監察組。董云鵬此前作為駐中國人壽紀檢組組長，身份就是中紀委官員，如今調赴航天科技，正是為啟動相關改革作準備。

實際上，從十八大以來，央企就是腐敗的重災區和多發地，被查處的部級正職高官就有一汽董事長徐建一、武鋼董事長鄧崎琳、中國鋁業總經理孫兆學、南航董事長司獻民、中國電信董事長常小兵、聯通總經理李國華、中化總經理蔡希有、南方電網董事長李慶奎、鐵路總公司總經理盛光祖、華潤董事長宋林、中旅總經理王帥廷等。可以看出，涉及電力、通訊、鐵路、航空、冶金、化工等行業，而作為壟斷企業代表的「三桶油」更無一例外，中石化總經理王天普、中石油總經理廖永遠、中海油總經理李勇、中石油董事長王宜林接連落台。今次三中全會將「推動國有資本和國有企業做強做優做大」置於突出位置，加強對央企的反腐監管，也就勢在必行。

首先選派中紀委官員進駐航天科技集團，更富有深意。從去年以來的軍工系統反腐風暴中，航天科技董事長吳燕生、兵器工業董事長劉石泉、航天科工副總經理王長青、電子科技副總經理何文忠相繼被免被查。在此之前，落台的軍工央企高官就有先後擔任航空工業及中船重工集團董事長的胡問鳴、中船重工總經理孫波、兵器工業董事長尹家緒。

軍工央企由於掌握尖端武器研製，其腐敗不僅涉及經濟問題，更危及國防，因而三中全會提出深化國防科技工業體制改革，優化國防科技工業布局，改進武器裝備採購制度。中紀委垂直派駐監管央企，加強查辦腐敗之外，也有為改革清障的意涵。