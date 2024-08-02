娛圈單打：傳戀女版曾比特 女神有顆攣的心？

本欄不嬲認為，S.H.E之中最索者，非田馥甄（Hebe）莫屬。不經不覺，Hebe已經41歲，卻依然未見感情有着落。好姊妹Selina結婚離婚，家陣覓得真愛，仔都生埋；Ella同樣結婚生仔，成為馬國新抱。坊間一直盛傳Hebe之所以單身，皆因佢係攣的，不愛男兒愛女兒，係真唔係呢？

嗱，台媒近日就拍下Hebe跟同性密友在街頭互動的情況，穿上白色連身長裙的Hebe戴上口罩，依然無礙仙氣外溢，跟一名猶如「翻版曾比特」的爆炸頭女性同行。台媒強調二人不似藝人和助手關係，Hebe自己拎住一袋二袋，女版曾比特則兩手揈揈，不時交頭接耳談話，Hebe更一度用手摸實對方心口，顯見關係匪淺。

即係咁，Hebe出道多年，不乏裙下之臣，先後傳出周杰倫、林俊傑都好冧佢，可惜最後無一溝到手，只能無功而還。另一邊廂，Hebe係同性戀者的小道消息愈傳愈烈，只係從來未被影低有力證據，外界只能估估吓。好明顯，今次台媒煞有介事報道，無非想力證傳聞並非空穴來風。

老實說，今時今日同性戀冇乜大不了，根本唔值得大驚小怪，何況台灣2019年已經通過同性婚姻合法化。呢，大家去台北旅行，不時見到男男女女在街頭激咀，都見怪不怪咯。Hebe同女版曾比特只不過傾幾句偈、摸吓心口仔啫，有乜大不了？

再講吖，女神若然搵到真愛，外界更應送上祝福。畢竟Hebe年紀唔細，錢又搵落唔少，係時候安定下來，搵個愛錫自己嘅人共度下半生啦。