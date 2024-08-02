正論：零售表現續不振　冀望金牌助氣氛

本港零售業持續沒有起色。統計處公布，今年6月零售業總銷貨價值的臨時估計為299億元，按年下跌9.7%。儘管較4月及5月的雙位數跌幅有所收窄，但上半年數據已按年下跌6.6%，亦是連續4個月下跌。無法再賴受長假期影響，港府惟有再次推說消費模式改變，以及港元匯率高企所致。

零售業不景氣已不是新事，市面不少店舖皆門堪羅雀，特別是高消費品，過往排隊掃貨的人龍不再。珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌23.1%，僅次於下跌25.1%的汽車及汽車零件；百貨公司貨品下跌18.6%，服裝下跌13.2%，鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌9.1%，均反映消費者揞實荷包，如非必要便減少開支。近日有承租銅鑼灣30年的本地珠寶店結業，折射生意難做的冰山一角。

與此同時，北上消費熱潮方興未艾，傳媒大篇幅報道港人到深圳大型超市「爆買」，連北上配眼鏡也成為潮流，結果數字印證所言非虛。超級市場貨品的銷貨價值繼續下跌0.5%，眼鏡店更應聲大跌13.9%。至於跌幅最大的汽車及汽車零件，同樣也受北上消費影響。有車房東主直言，隨着港車北上，部分客人也選擇北上修車，可見本港零售業全方位被北上熱潮掩蓋。

3月至5月有復活節、五一假期，港府可以借此說事，但6月並無長假，港府無法再推諉港人出境影響市道，只能承認市民和旅客消費習慣改變和港元強勢。港元跟美元掛鈎，美元強港元也強，匯率高企自然影響旅客來港購物意欲，這是大環境使然，難以扭轉。至於消費習慣改變，則同深圳價廉物美相關，同類的貨品，深圳平香港一截，香港租金、人工等成本高昂，商戶根本無法打價格戰。

面對此情此景，港府並無板斧應對，只能繼續搬出盛事經濟作為擋箭牌。可惜盛事經濟推出以來，對刺激消費並無大作用，反而甩轆多過食胡，貽笑大方。近期又有醜聞鬧出，港府隆重其事的「武林盛舞嘉年華」雷大雨小，盛事基金資助過千萬元公帑，卻被揭發主辦機構高層正是盛事基金委員會成員，利益衝突的嫌疑濃得化不開，連行會召集人都批評基金的審查機制存在重大缺陷。

港府靠不住，商家更應求變求存。目前稍有增長的零售項目是網上消費，加強這方面的發展應有可為；而奧運熱潮席捲全城，港隊更獲得兩金兩銅歷來最佳成績，全港市民為之振奮。坊間不少商戶和食肆趁機提供「奧運」折扣優惠，可見商界依然靈活變通。要延續這股喜慶氣氛，刺激更多港人回流消費，端看商界能否繼續「食腦」發揮創意。

更須強調，隨着零售、餐飲、旅遊等傳統產業走入瓶頸，港府推動產業轉型再也不能光說不練，高官老是端起一副說教口脗，叫商界要「識變、應變、懂變」，自己又有沒有以身作則呢？香港優勢產業已不多，高等教育和劍擊運動成為最拿得上枱面的品牌產業，港府應把握機會加強推動，真正「識變、應變、懂變」。