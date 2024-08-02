面對可能發生的大陸武統、台海戰爭，台灣當局想盡辦法武力對抗。早年間台灣信心滿滿，認為大陸根本沒有這個能力，台灣在美國支持下充分掌握制空權、制海權，台灣已把多處山脈掏空，建築龐大、堅固、複雜、可長期堅守的指揮部，隱藏各方軍力於深洞，固若金湯。

那時台灣幻想「決戰於境外」，本土無憂，而且美軍只需從海外基地打擊來犯解放軍，便可將共軍消滅；即使解放軍登陸成功，台軍與美軍也能裏應外合打擊，解放軍將屍橫沙灘。

沒想到短短20年，解放軍的軍力迅猛發展，已完全掌握了制空權、制海權，可完全阻遏或消滅美國在海外基地的軍事力量，美國出兵馳援難以成事，會喪命空海。台灣經營數十年、自以為堅固無比的山脈地下工事，也經不起解放軍威力巨大的「穿山甲」攻擊武器的打擊，經不起解放軍摧毀山洞出口武力的打擊，所有飛機、戰力全被封死，能夠僥倖出來的，更會被解放軍就地消滅，出來一個打掉一個。地下工事如此，表面設施——機場、道路、交通樞紐、指揮機構等，更會在戰事一起就被解放軍強大火力精準摧毀。

這種戰況，台灣當局是不難了解的。台軍、美軍也作過無數次推演，但他們找不出有甚麼辦法能和解放軍有效對抗，阻擋不了解放軍的排山倒海和精準打擊。因此我們看到最近舉行的台灣漢光軍演，似乎想不出能夠「抗擊大陸」的軍事戰術打法，只能是「部分駐防台灣西部的軍機轉場東部佳山及志航基地洞庫」，還有「海軍艦艇緊急出港至戰術位置，在重點區域防禦性布雷」等，重點構思是「戰力保存」。

然而「鑽山洞」有用嗎？緊急轉移有用嗎？防禦性布雷有用嗎？演練來演練去，還是坐以待斃？不過，一位台軍中校不忘吹牛：台軍不求戰，但也不畏戰，在敵情壓力下惟有沉着應對，方能克敵制勝。然而說得好聽，有用嗎？