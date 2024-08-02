在大國博弈之下，有些國家首鼠兩端，經濟貿易離不開中國，政治外交卻緊跟美國，因此左右搖擺，自相矛盾。意大利就是典型例子，現任總理梅洛妮上台不久就宣布退出一帶一路，擺出一副與中國脫鈎的姿態，惟近日又率領龐大代表團上門商談合作，連8歲女兒也帶上，前倨後恭，判若兩人。按照其說法，此行是為了「重啟」意大利與中國的關係。早知今日，何必當初，當初提出分手的是她，今日要求重啟關係的還是她，不是很可笑嗎？不要忘記，在歐盟對中國電動車徵稅的問題上，意大利可是投贊成票的國家之一，態度極其強硬，這是重啟關係的表現嗎？

說穿了，梅洛妮本身就是一位右翼政客，對華態度向來不友好，她主張退出一帶一路，並不完全是受到美國和歐盟的壓力，主要還是出於本身的意識形態偏見。這次之所以主動訪問中國，皆因意大利經濟實在不怎麼樣，一直掙扎於衰退邊緣，在歐盟裏面的地位明顯不如德法等大佬，於是只好把目光投向東方，希望中國能拉一把。

想當初，意大利退出一帶一路時，許多意大利企業還擔心中國可能會採取報復措施，影響他們在華投資和貿易。其實中方並沒有這麼小氣，這次不僅高規格接待意大利客人，而且簽署了多份合作協議，給足了梅洛妮面子，真可謂不虛此行。

有事鍾無艷，無事夏迎春，西方政客大多是這種德性。平時肆意攻擊中國，來訪時好話說盡，回去後又隨時變臉，梅洛妮大概也不例外。對這種出爾反爾、說一套做一套的國家，中方實在不應抱有任何幻想，只能虛與委蛇，不宜太過認真。關鍵在於做好自己的事情，只要本身有足夠實力和影響力，自然會吸引萬邦來朝，豈是美國所能阻擋。「你見，或者不見我，我就在那裏，不悲不喜。」這才是中國人應有的風度。

別看西方國家不斷叫囂對華脫鈎，實際上根本離不開中國市場。澳洲新政府上台後，立即大幅調整對華政策；最近加拿大外長訪華，顯然也是為了改善兩國關係；連被視為美國忠實附庸的日本和南韓，也屢屢強調要加強對華經濟合作。道理很簡單，隨着奉行孤立主義的特朗普可能再度入主白宮，美國的盟友們不得不預謀後路，即使無法完全擺脫美國的控制，起碼也應該降低對中國的敵意。