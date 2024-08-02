美國廣播公司（ABC）新聞網和民調機構益普索（Ipsos）公布最新民調顯示，在美國人心目中，民主黨副總統賀錦麗的好感度是43%，共和黨總統候選人特朗普則只有36%。

當然，好感度不等同於支持度，對你有好感的人不一定是選民，是選民也不一定會去投票。若然單計支持度，依據最新民調，賀錦麗只是稍勝特朗普一至兩個百分點，但很多評論者認為，民主黨起碼尚有兩個撒手鐧未出，一個是前總統奧巴馬的夫人米歇爾，另一個是樂壇巨星Taylor Swift，稍後如能找來兩人站台，賀錦麗的聲勢應可更上一層樓。

早前特朗普在賓夕凡尼亞州遇刺，他的反應勇敢而冷靜，獲得一致好評，當時很多人都認為，今屆美國總統競選不必再舉行，結果已是板上釘釘，沒有人可以挑戰特氏的地位。然而，局勢發展峰迴路轉，賀錦麗接替退選的拜登，代表民主黨角逐11月的總統選舉，她的民望突然急升，竟然一舉超越特朗普。

這一場特賀之爭煞是有趣，特朗普大難不死，個人的運勢肯定是極強，但賀錦麗也不弱，她是乘上時運，可謂「風送滕王閣」。人們都說由2024年起，進入了下元九運，九運以《易經》離卦為代表，象徵中年女性。賀錦麗雖然即將60歲，但現代人普遍長壽，故以她的年齡，也可納入「中女」之列。

說不定正因為時逢九運，賀錦麗恰恰是應運而來，故她如今異軍突起，氣勢堪稱一時無兩。人運與時運很難完全分開論斷，但勉強而言，目前特朗普應是個人的運勢很盛，而賀錦麗則主要是靠時運推送。兩相比較，究竟是人運重要，抑或是時運重要？這個答案待至總統選舉結果出爐，或許便能知曉了。