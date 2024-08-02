金門翻船事件兩岸終於達成協議，在台灣所謂「技術性道歉」與由民間人士出資賠償外，總算能夠舉行公祭，並讓兩名罹難者遺體回到故鄉。但兩岸真的能由此破冰，從此走上相對穩健的道路嗎？

民進黨一如預期地大肆宣揚，強調雙方協商對等尊嚴，側翼更撰文聲稱民進黨終於繞過了九二共識，證明沒有九二共識也能達成兩岸協議，似乎賴清德取得空前的勝利。但仔細看看雙方與會的代表，大陸最高官員是泉州市台港澳辦副主任李朝暉，而且與會時只唱名了紅十字會，沒提到官方。台方代表有陸委會副主委與海巡署副署長，可說台方官員層級遠大於陸方，到底哪來的對等尊嚴？

事實上，無論大陸與台灣，都將此次協商定調為民間對民間、當事人對當事人，也就是說，這根本不是兩岸官方的直接會談，所以根本沒有繞過九二共識的問題。大陸國台辦發言人陳斌華就直言：「只有回到九二共識，兩岸協商談判才能繼續。」完全打臉了民進黨的自慰說法。

更可笑的是，民進黨雖然不斷迂迴，但最後依舊是道歉賠償，李朝暉臨別前也強硬指出，仍然要求台灣方面給予事件真相，並且要「處理」相關涉事人員，顯然大陸方面始終堅持一開始的「道歉、究責、賠償、真相」四項原則。民進黨繞了5個多月，到最後還是回到原點，而且從一開始堅持不道歉，認為道歉後再難執法，退縮成「技術性道歉」，實際上真正讓步的是台灣，跟民進黨大內宣的說法根本是兩回事。

而從民進黨事後打腫臉充胖子、硬要說自己繞過了九二共識就可得知，未來兩岸間的溝通仍然呈現僵局。而胡姓釣客與被陸方扣押的「大進滿88號」，是否能順利回台？還是充滿變數。