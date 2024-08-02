哈馬斯政治局主席哈尼亞周三凌晨在伊朗首都德黑蘭被暗殺，哈馬斯指控是以色列所為，誓言要對方付出代價；伊朗革命衞隊亦發表聲明，強調殺害哈尼亞嘅行事者將會得到嚴厲和痛苦回應。睇嚟中東局勢有排動盪！

哈尼亞2017年出任哈馬斯政治局主席，去年10月7日領導哈馬斯突襲以色列引發加薩戰爭，當時以色列誓言要剷除哈尼亞。哈尼亞7名兒孫早前死於以軍空襲，但佢強調不會在以哈談判中讓步。有專家認為，哈尼亞之死，對哈馬斯無疑構成重大打擊，但未至於顛覆該組織內部權力。

美國強調無參與有關行動，不評論哈尼亞之死對以哈談判有甚麼影響。中方則譴責暗殺行動，並對事件可能導致地區局勢進一步動盪深感憂慮。看來，中方一貫主張透過談判對話解決區域爭端，加薩應盡快實現全面永久停火，避免衝突對抗進一步升級的意願，恐怕落空居多！

哈尼亞日前出席伊朗新任總統佩澤希齊揚的就職典禮，之後下榻住所遭導彈襲擊身亡。有中國學者分析，哈尼亞可能被隱藏在伊朗境內的反政府人士密切跟蹤，以為伊朗比較安全反而疏忽，老朽不禁閃起古龍的名句：「最危險的地方，就是最安全的地方」，哈尼亞並非死於炮火連天嘅加薩，而係死於伊朗！

暗殺哈尼亞符合以色列過往喺伊朗境內連串活動嘅特徵，例如對伊朗首席核科學家法赫里扎德嘅打擊，就是透過派遣特戰小隊潛入德黑蘭，摸清其上下班的規律而在路上暗殺。有指今趟暗殺亦係先潛入哈尼亞住所再實施空襲。姑勿論真相如何，伊朗最高精神領袖哈梅內伊表明，伊朗有責任為哈尼亞報仇！佢真發火，除咗因為保護不力，相信亦因有人竟敢在太歲頭上動土！