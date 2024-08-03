從閱讀量看，讀者似乎對香港的問題興趣低於國際政治與經濟，這是可以理解的。一是國際形勢變化多端，不單止是百年未遇的轉變。香港作為國際大都會，國際形勢變化對香港的影響巨大。二是香港近年發展遲滯，沒有多大的發展機會，也缺戰略來突破困局，令人失望和喪氣。兩相比較，自然國際政治，包括中國與國際的關係，更令人關心。

不過，我們根在香港，對香港有特殊的感情與利益關係，香港作為中國的國際中心，中國對外政策與關係，亦不能缺港因素。早幾年黑暴便是美國策動的顏色革命，目的是借香港打擊中國，乃至在中國內部建立反華陣地。在當前國際關係裏，中國不可能放棄香港，香港也與中國內地關係愈來愈密切。香港的發展實在亦牽動中國的總體，尤其美國推動新冷戰對中國脫鈎斷鏈，香港盛衰繫於中國對外關係，香港亦可變中國對付美國等制裁的工具。怎樣把香港由中國的負擔轉為中國的對外利器，能夠成功的話，意義重大。

香港的發展在當前國際變化中本來機會重重。一是背靠中國內地，借助一帶一路倡議，在國際轉變裏有許多新發展的可能性。二是香港本身條件不差，在全球競爭中有頗大優勢。問題是既得利益勢力根深柢固，尤其是地產因素，妨礙新產業的發展。現時地產低迷，正好突破其壟斷。

不過，香港的發展戰略偏差，過度地抄襲其他城市的增長模式，看不到去工業化後香港的條件不同，即使有深圳廣州的科技資源支持，亦不可能建立完整新產業鏈。香港只能依從深圳、廣州形成科研產業的產業鏈。香港願意嗎？

更且，科研產業產生的就業有限，資金投入眾多，風險大，對其他產業的外溢作用不多。香港現時大學科研優勢極不容易轉化為產業因素。新加坡的不成功經驗已足以證明。

香港的優勢是空運、國際化網絡和國際服務業，因此重心是商貿。而在當前技術與經濟形態的變化中，跨境電子商貿才是最主要產業發展方向。把內地生產與國際市場連接起來，重新推動香港作為國際電子商貿的國際中心，可提升香港現有商貿、物流與服務業的產業鏈，產生更大的就業機會與產業關連效益。依這個方向發展，香港甚至可進而為東南亞、東亞乃至歐亞的跨境電子商貿的國際中心，也可協助國際金融發展。