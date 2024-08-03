特朗普揚言一旦再度當選總統，將會對所有中國產品徵收60%的關稅，有國際投行據此認為，這將導致中國經濟增長由5%減半至2.5%。是嗎？這顯然又是高估了美國，低估了中國。貿易戰沒有贏家，中國固然會受到影響，美國也不可能幸免，其付出的代價也許更大，「傷敵八百，自損一千」。

多年前特朗普首次發動貿易戰，西方一片幸災樂禍，都在等着看中國如何崩潰，不少中國人也驚慌失措，有些人甚至認為應該投降。結果呢？中國並沒有被貿易戰擊垮，更沒有崩潰，經濟發展反而更成熟，外貿布局更全面。最新數據顯示，中國貨物貿易總額連續7年位居全球第一，已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴。其中與美國的貿易佔比由7年前的超過16%，降至去年10%左右，可見中國外貿不僅韌力十足，而且漸趨多元化，開拓新興市場成效顯著，對美國市場的依賴逐年減少。

反觀美國雖然一直在推動脫鈎斷鏈或「去風險化」，惟至今依然高度依賴中國產業鏈和供應鏈，連美軍也承認離不開中國產品和零件。在這種情況下，貿易戰若是進一步升級，對誰傷害最大不言而喻。有外媒報道，拜登政府即將公布新規，擴大美國阻止其他國家向中國晶片製造商出口半導體製造設備的權力。拜老頭執政時日無多，臨下台仍不忘加大力度對中國「卡脖子」，可謂最後的瘋狂。只是今天的中國已經不怕美國遏制打壓，只會增強自立自強的決心和能力。近年在美國封鎖禁運之下，中國半導體產業反而高速發展，在進口大量晶片的同時，出口晶片也屢創新高，佔全球比例高達26%。

說到底，美國經濟實力今非昔比，企圖以貿易戰和科技戰壓垮中國，純屬癡人說夢。名義上美國仍是全球最大經濟體，實際上其GDP充滿水分，論真正經濟實力和實際購買力，中國早已後來居上。所以說，當下美國的經濟實力已不足以支撐全球霸權，更承擔不起瞎折騰的代價。如果特朗普真的當選，並真的升級對華貿易戰，只能搬起石頭砸自己，中國經濟就算受損也不會垮掉，而美國是否頂得住則不無疑問。

有人說，特朗普可能引爆美國前所未有的經濟危機。這是危言聳聽嗎？大家不妨拭目以待。當然，特朗普未必可以如願重返白宮，也未必真的會升級貿易戰。