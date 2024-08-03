潘展樂這個名字，如果用普通話讀出來，那便是近於「破紀錄」。事實上，小伙子人如其名，他在世界泳壇100米自由式的紀錄上，不止一次突破佳績，因此中國內地不少網民，都逕直叫他「破紀錄」。

這位中國男飛魚在今屆奧運會，也是不負所望，碾壓同場對手，取得100米自由泳的金牌，並刷新自己保持的世界紀錄。潘展樂很年輕，只有19歲，取得如此成績，得獎後接受訪問，理應歡天喜地才是，但他並非全然如是，小伙子像是憋了一肚子氣，立刻要向記者訴說，剛講到一半，還頗感猶豫，忙不迭問對方：「這能說嗎？」直至記者安慰他，說甚麼都行，他才繼續下去。依潘展樂的描述，今屆奧運會開展至今，中國游泳代表隊受盡冷待與歧視。小伙子講自己的親身經歷，說早前跟澳洲和美國泳手碰面，他主動打招呼，對方竟是不理不睬。有一次中國泳隊教練走過，這些西方代表隊的成員還刻意弄起水花，濺到中國教練的身上。

哪怕你是世界紀錄保持者，只要天生是中國人的面孔，這幫洋人就要歧視你、排斥你。看來中西方要想重建友誼，可謂難矣！這種非理性的排華心態，大抵是由美國前總統特朗普年代開始，到他卸任後，這股歪風並無停止，甚至愈演愈烈。過去，好像潘展樂這般年紀的中國人，不少都頗崇洋親美，但自特氏上台後，風氣似乎變了，美歐國家對中國的無理打壓，激起很多中國年輕人反美抗洋的心態，這種心態再化為力量，在不同界別中，造就出一個又一個的潘展樂，他們不甘不忿，轉而發憤圖強，為中國人爭一口氣。因此，不少中國人都希望特朗普可以回朝，只要有他在，中國的「建國」之路，將會愈走愈順暢。