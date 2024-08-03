南台灣一場颱風雨暴露出20年治水一場空，幾千億新台幣的預算似乎打了水漂，但民進黨不思檢討改進，反倒極力推卸責任，最新的說法居然是，要台灣民眾別怕淹水，而是要想辦法適應淹水！

環境部長彭啟明表示：「大家觀念要調整，不應抱着一定不會淹水想法，而是要做到不怕水淹，這就是調適，並將提出『防災、調適、淨零』三項合一才是韌性國土的概念。」此話一出令人瞠目結舌，鬧了半天，原來淹水不是政府防洪計劃出了問題，而是民眾韌性不足，太過嬌生慣養，沒辦法忍耐所致。

事實上，一個多月前，此公對因應全球暖化，也有類似謬論；他認為面對氣候暖化，應該像對待長期癌症一般，要自我調適適應。在彭啟明眼中，淹水與暖化彷彿都是絕症，反正沒得救了，民眾還是自我樂觀面對，能拖一天就是一天。

無獨有偶，民進黨秘書長林右昌，也發布一項內部民調，聲稱高達68%的台灣民眾認為這次南台灣大水是天災，只有25%的人認為是治水不力。更特別的是，愈往南部淹水嚴重地區，反倒愈是傾向認為是雨下得太大，人力難以對抗。另一個匪夷所思的指標就是，愈往北部雨下得愈小的地區，反倒對救災表現愈不滿意，而這些恰巧都是國民黨所執政的縣市。

倘這份民調為真，那麼彭啟明的意見就是台灣未來防洪治水的金科玉律，所有政治人物都應奉為圭臬！因台灣民眾根本逆來順受，認為淹水毫無人為疏失，一切不過就是天意。既然如此，又何必花巨額經費做各項水利建設？還不如多買武器，好討美國爸爸歡心。無論你信不信，反正民進黨支持者大概是信了，無怪最近賴清德民調屢創新高。但，這一切真的不是幻覺嗎？