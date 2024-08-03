哈馬斯領導人哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，再次反映以色列的情報工作確實非常厲害。但以色列這次擊斃哈尼亞，到底是好事還是壞事卻不好說。

須知道，哈尼亞在以巴戰爭爆發後就一直躲在卡塔爾，這次前赴德黑蘭是參加伊朗新任總統佩澤希齊揚的就職禮。遇襲前一天，哈尼亞還會見了佩澤希齊揚和伊朗最高領袖哈梅內伊，結果卻被以色列出手殺死。正如哈梅內伊所說，哈尼亞在德黑蘭遭暗殺，伊朗有責任為他復仇。伊朗短期內或會直接向以色列發動戰爭，也有可能繼續採取代理人模式，透過黎巴嫩真主黨、也門叛軍等反擊，令以色列未來一段日子被攻擊的風險大增。

其實，哈馬斯和其他政治團體一樣，內部既有激進派也有溫和派。哈尼亞作為哈馬斯5大創辦人之一，一直是以色列通緝目標，但他在哈馬斯領導層中相對務實，平時工作主要為聯絡中東各地的反美力量並協調他們行動，並不負責軍事指揮。正常來說，以色列應該拉攏哈尼亞以分薄哈馬斯激進派系的勢力才對，這次擊斃哈尼亞在策略上有錯誤。

事實上，哈尼亞在哈馬斯的影響力已被激進派的代表辛瓦爾超越，目前加薩的戰事就是由辛瓦爾負責，辛瓦爾的作戰意志比哈尼亞更堅定。哈尼亞被擊斃，短期令哈馬斯的士氣受到一定打擊，但對哈馬斯在加薩的軍事行動不會產生太大影響，以巴正在談判的停火協議也會因此而停滯不前。

以色列總理內塔尼亞胡當然知道箇中利弊，但他對哈馬斯的威脅一直有誤判，堅信以軍能夠全面消滅哈馬斯。他不明白哈馬斯已經變成一種理念，領導人的被殺不會改變它，亦不會讓哈馬斯投降。以色列打壓愈厲害，遭遇哈馬斯還擊的力度愈大。