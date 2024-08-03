台灣自民進黨管治以來，在獨路上有加速之勢。正當各方關注賴清德上任後接連推出對大陸及香港的不友好政策之際，台灣卻為一部明年播放的電視劇《零日攻擊》鬧哄哄起來。該劇以幾天後將爆發台海戰爭為題材，現時還在拍攝，但已掀起不少台獨、台灣悲情的氣氛，同時引發台灣人對寶島不安全的恐慌，民進黨政府擲公帑贊助拍劇，是一步妙棋，還是一着臭棋？值得各方注意。

據說《零日攻擊》有10集，耗資2.3億元新台幣製作，民進黨政府不但出錢，還出力，去年底開拍以來，劇組人員直言台灣軍隊全力協助，熱情令他們也詫異。近日製作方開始宣傳，其中一招是接受預約觀看，外間反應熱烈。主要是劇情頗新鮮，據網上公開的預告片及介紹，該劇以解放軍聲稱一架大型運輸機運8在台灣東南海域失蹤開始，要求在相關海域搜救，然後台灣海峽被封鎖。劇集以倒數日子的方式，在約一周裏，呈現解放軍封鎖台灣海峽後，島內各種亂象，股市及資產狂貶、境外駐台機構撤僑、島內網絡遭攻擊、公共運作癱瘓等一幕幕末世的場面。據說最後一幕是「第零日」，劇情也定格在這裏。之後當然是觀眾想像了，因劇情發展下去便是解放軍已登陸台灣，攻擊展開，劇中人或事這樣、那樣吧……

該劇走的路線是倣效荷里活式的災難倒數，內容卻是台海戰役的心戰。本來文藝創作無疆界，腦洞大開也是吸引之處，但民進黨政府不惜以公帑贊助拍劇，還讓在野國民黨人批評也無力，彼此都有試水溫的意思。

有人說，這齣劇的劇情及立場設置，最大政治意涵是拉仇恨，為台灣弱勢拉同情者，同時也拉動對岸人民的仇恨，民進黨政府這一招，擺明了不想兩岸人民和睦共處。雖然一部虛妄的電視劇，實在不需過度高看，但台灣的民心卻會因此不安，社會病是執政黨要考慮的事，而境外影響卻是兩岸及香港都不能忽略的。

該劇去年底開拍，現已開始宣傳，暫定明年播映。時間拿捏得很巧妙，過去一年來，美軍高層不斷散播解放軍攻台時間的推演，2026年更是一再被提及的時間。明年播該劇，大限將至的壓迫力是否更令觀眾膽寒？而虛構劇中的最後7天、劇中發生的一切，都是美台軍方推演一旦爆發台海戰爭，可能出現的情況，其實沒多少創意，卻有政治抹黑與仇恨伏筆。

該劇到底是單純的影視創作，還是為台灣政治及軍事險境找大腿抱抱，其實一眼可看穿。該劇唯一的創意可能是找台灣政府背書，互相利用，一方求大賣，一方求政治宣講。

好笑的是，有內地網民戲言，解放軍攻台部署根本不需7天，劇集應濃縮一些，或拍一個3天版本更現實。也有網民認為，既然台灣拍了這種劇，內地也應該來一套，大家拚一拚。