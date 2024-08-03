娛圈單打：諗住搵佬上位　斷送財路閉翳

喂呀，今鋪唔知係咪「Hello Kiss成千古恨」呢？憑《中年好聲音》第一季上位的「旺角小龍女」龍婷，被爆搭上已婚演唱會製作人丘亞葵，仲喺車廂激咀，引來外界極大回響。雖然二人迅速斬纜，TVB亦一度發聲明力挺，但網民一面倒劣評，小龍女似乎一鋪玩完！

呢排奧運大熱，「中一生」、「中二生」出席造勢活動，已唔見龍婷蹤影，點知連早前已經拍下宣傳片嘅《星光熠熠耀保良》，都難逃陣前被飛厄運。節目監製話喎，龍婷近期不在香港，所以無法參演。

盲都睇得出，龍婷避走外地係真，但因此被飛出局就假，原因肯定係緋聞惹人反感，風頭火勢無謂火上加油。網民就估計，龍婷事業一鋪玩完，TVB繼續盲撐只會犯眾怒，索性掟入雪櫃。

人衰行路打倒褪，跟人夫激咀斷正後，小龍女再被昔日街坊踢爆，數年前仍跟丈夫和兒子同住，即係佢刻意經營單身形象，只係美麗的假象；未幾又被網民攝得跟另一中年男子情侶裝行商場，雖然一身皮衣打扮，唔似夏天裝束，未必係近照，但小龍女坐實「濫交」形象，一時間都難以扭轉。至於丘亞葵，其出任董事總經理的娛樂公司又捲入清盤官司，緋聞男女可謂累鬥累。

有口痕友就話，小龍女都係志在搵佬啫。計本欄話齋，搵佬係一回事，搵錢又係另一回事，畢竟娛樂圈好講求形象，小龍女由街頭賣唱到飛上枝頭，本來夠晒勵志，點知搞鋪咁嘢，外界對佢嘅觀感大打折扣，荷包點會唔傷！再講，《中年好聲音》嚟緊仲有第三季，TVB都無謂為保一個藝人，而搞壞成個節目名聲啦。