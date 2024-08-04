正論：新冠確診猛增　勿忘血的教訓

正當全城沉醉在奧運狂熱之際，病毒傳播並無稍歇，反而隨夏季炎熱天氣而更趨兇猛。葛量洪醫院療養部出現新冠爆發，先後有20名病人發燒和確診；與此同時，衞生防護中心數據指出，6月底開始，新冠陽性數字持續攀升，每周升多近70個。事實證明，新冠病毒崔護重來，一旦掉以輕心，隨時釀成不堪設想的災難性後果！

中心於7月21至27日的最新新冠病毒檢測陽性數字，已升至796個，較前一周多180個，升幅近三成。另外，中心公共化驗服務處對新冠檢測的陽性比率，亦由6月中的3.14%，上升至最新的8.72%，不可謂不驚人。這與周邊地區確診增加的情況相若，尤其港人最愛旅遊的日本，單是東京的新冠確診病例已連續12周增加，手足口病也連續7周超過警報標準，加上早前爆發「食肉菌」感染潮，簡直就是「百菌交集」。暑假是旅遊旺季，病毒隨出入境帶至本港，未來確診個案陸續有來。

除了外地傳入風險急增，本地社區亦有醫院爆發，葛量洪醫院療養部自7月31日起，先後有合共20名病人出現發燒病徵，經檢測後確診新冠病毒。涉及7男13女，年齡介乎47歲至94歲，現正接受隔離。大家必定記得，新冠疫情在本港爆發高峰期，也是專攻長者，大量公公婆婆確診。當時港府驚惶失措，醫管局推卸責任，以致患病長者被迫在嚴寒冬季「露宿」醫院門外，不少新冠致死個案都是由低溫症引起，說是草菅人命也絕無誇張。

整個新冠疫情奪去過萬港人性命，血的教訓極之深刻。儘管疫苗面世及接種率提高，不少人有了抗體，令疫情致命威脅降低，但不代表病毒已失去殺傷力。相反，疫後復常令各地交流激增，病毒更易傳播；同時今個夏季異常炎熱，令病毒更趨活躍。醫學界指出，現時新冠病徵跟中暑相似，容易令人降低警戒，日本新冠確診急增，入院率高企，部分原因正在於此。倘若港人同樣不提高警惕，長者、小孩和長期病患者等免疫力較低人群，隨時再次成為新冠疫魔的奪命對象。

必須指出，香港在疑難雜症方面早已創下多個恥辱性第一，包括全球首例人類感染禽流感、沙士重災區、亞洲首例豬流感、大鼠戊肝首發及個案最多之地，饒是如此，至今未見港府在防疫方面有所長進，遇事永遠方寸大亂，倒瀉籮蟹。新冠疫情告一段落後，醫學界專家要求港府成立調查委員會，總結經驗，吸取教訓，惟港府為了維穩，不欲有官員因此被問責，最後否決建議。拒絕正視，不肯總結，遑論究責，經一事有沒有長一智，委實令人疑問。

說到底，港府靠不住，市民更要靠自己，做好個人防護和衞生。有病徵、出入人多地方或院舍戴上口罩是應有之義。當然，港府不能將防疫責任一味推給市民，也要以身作則搞好公共衞生。高官與其花心思自吹自擂衞生黑點大減，倒不如落區走走，看看真實情況，為公共衞生做實事。