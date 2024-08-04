香港當前最大問題是社會缺乏再發展的動力，表現在中青年沒有了奮發拚鬥精神，更因政治問題，實質是二、三十年的政治教育、社會教育的效果，除了佔中以來至2019年的黑暴，香港這一、兩年有大批三、四十歲的中青年捨棄香港的工作、家庭，移民英國、台灣。

這一個年齡層，應是社會裏經濟的主要推動人群，這些人不願奮發，甚至捨棄香港，把資產、家庭轉移外地，達數十萬人之數，對香港的即時經濟和持續發展產生巨大的打擊。若香港沒法克服這個問題，或沒有新血來替換瘀血和離去的一群，即使香港投入多少資金，吸引多少大企業來港，沒有奮發圖強的中青年人才、對香港有強烈的歸屬感和信心，香港是不可能擺脫當前的困局，士氣低落會使更多人考慮離港而去。

香港人口老化，反映早二、三輪來港移民潮產生的人口紅利，正在消失，香港需要另一場移民潮來扭轉現時的人口劣勢和社會缺乏動力。背靠內地，香港還是福地，最新的趨勢是新一輪內地來港的移民潮正在形成。政府優才等計劃已有成效，但更影響深遠的是近年內地修讀研究生課程的學生大增，例如我們的一帶一路碩士課程，近年收生每年近300人，平均30多歲，多是內地企業家和專業人才，他們都屬深圳等外向型城市的中小企業，不少從事跨境電子商貿，開拓東南亞市場的企業家、創業家。因屬新創的中小企業，都在企業發展的壯年期，極其進取。

他們大部分決心全家移民香港，讓子女在香港成長發展，自己則把業務發展重點搬來香港，以香港為基地來向外發展。他們的決心表現在子女在香港上學，在香港購置房產。今屆畢業的一帶一路碩士課程的內地生，不是已買了香港的房產，便是正在計劃與挑選。他們且有在香港全力發展個人事業和所有企業的鴻圖大計。在本地的大學生、研究生中，罕有看到這樣的規劃與努力，和對香港強烈的信心。與過往的移民潮相比，今次的移民不是難民，而是事業有成和有相當學歷專業的中青年，幹勁和條件更勝，且是把內地成功的發展與香港的條件、機會結合起來，即時效果巨大。

像我們這些學生，若不只是每年二、三百人，而是數千人、數萬人，香港便不缺人才、不缺勇猛進取的動力，香港應可再造經濟奇迹。