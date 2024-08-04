在美國拜登政府已成為跛腳鴨的情況下，其反華勁頭、打壓遏止中國的勁頭、以中國為最大戰略競爭對手的勁頭一點兒沒減，且更加囂張。這樣的心態和做法，不是因為擔心特朗普、共和黨贏得大選上台後改變拜登的對華政策，拜登一夥知道，特朗普的反華勁頭一點兒不比自己小，而是要顯示自己比特朗普高明，顯示特朗普執政也跳不出拜登制訂的「反華大國策」。於是，我們看到最近拜登政府的要員們，對打壓中國愈加起勁，高談闊論。

美國副國務卿坎貝爾日前在參議院表示，美國必須採取更多措施對抗中國的行動，包括中方建立軍事基地的戰略和在非洲尋求稀土礦產，美國的海軍和空軍必須加強在印太地區的博弈。他指出，美中在造船業方面的差距令人擔憂，美國必須做得更好，否則無法成為21世紀強大海軍強國。他還說，美國的海軍和空軍必須加緊努力，更具創新性和更勇敢，印太地區需要美國有史以來最有能力的海軍和最先進的遠程空中力量。

身為文官的坎貝爾，要在軍事方面——海軍、空軍、遠程導彈，對中國喊打喊殺，這說明了美國打壓中國已歇斯底里，已成為美國妄圖打垮中國的最後「希望」和王牌。然而，這樣的希望和出牌是最愚蠢的，沒有勝出的可能，而且會給美國帶來慘敗。

這個問題，目前來看，特朗普的想法比拜登之流聰明一些。特朗普也想打壓中國，但不認為軍事手段和戰爭能解決問題，他念茲在茲的是，上台後立刻結束拜登政府挑起的俄烏戰爭，算計清楚地認為美國距台灣萬里滔滔大海，軍事援助台灣「不現實」，台灣繳付的「台海之戰」保護費根本不夠；對巴以戰爭和現在北約深陷其中的俄烏之戰，特朗普也認為對美國損耗嚴重，無利可圖。

特朗普謀劃的「美國優先」，是經濟利益優先，打經貿戰優先，拜登的戰爭布局應該靠邊。