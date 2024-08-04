美國大選僅剩不足百日，許多西方觀察家憂心俄羅斯、北韓、伊朗甚至中國大陸，會不會在這段權力真空期趁機採取行動，讓美國陷入進退兩難的窘境。沒想到確實有國家這樣幹了，而這個國家卻是美國的盟友以色列。

哈馬斯領導人哈尼亞，在出席伊朗新總統就職典禮期間於德黑蘭下榻處遇刺身亡，等於為中東投下震撼彈，儘管哈尼亞到底如何被殺，目前還有爭議，但伊朗立即認為這就是以色列下的手，只是以方態度曖昧，採取既不承認也不否認的態度。

相比之下，以色列不久前才高調宣稱擊斃了真主黨指揮官舒庫爾，而在哈尼亞遇刺後，以國也證實早在7月13日，就擊斃了哈馬斯指揮官戴夫，偏偏卻對是否襲擊哈尼亞不置可否，顯然以色列另有深意。眾所周知，伊朗新任總統佩澤希齊揚是相對溫和派，美國正期望透過私下外交運作改善與伊朗的關係，這時候在德黑蘭動手幹掉哈馬斯領袖，等於將一切打回原形。果然，伊朗不僅一口咬定是以色列所為，還認定美國絕對也脫不了干係，伊朗最高領袖哈梅內伊還下達對以色列的攻擊指令，而這一切，就是內塔尼亞胡所要的。

加薩戰事已近尾聲，若沒有新衝突，那麼內氏的戰時內閣必須結束，馬上會迎來國內反對力量的清算。而若美國與伊朗關係改善，會更加強美國壓制以國進一步引起衝突的決心。所以內氏精心策劃一系列暗殺行動，目的就是要把美國拖下水。

而儘管無論賀錦麗還是特朗普，對於中東的亂局都不會樂見，但只要有人對以色列發起攻擊，美國別無選擇，只能積極援助，那麼戰事就只有延宕下去。如此一來，內塔尼亞胡可以繼續掌權，至於未來會如何發展，就等未來再說了。