一個國家的議會除了負責監督政府的外交工作，在政府的外交決策醞釀和執行過程中也扮演一定角色，例如透過與其他國家議會交流，將本國的理念向對方闡釋和游說，間接影響對方的政府制訂對自己有利的外交政策。另外，許多國家實施內閣制，國會議員有機會成為內閣大臣甚至首相，若本國議員能與別國議員建立個人關係，隨時也可以在日後發揮影響力。

台灣不是國家，目前僅剩12個邦交國。面對大陸不斷的圍堵，議會外交成為台灣少數可以爭取國際生存空間的工具，尤其是台灣與主要大國皆無邦交，議會更是重要的溝通管道。由部分反華國家議員組成的對中政策跨國議會聯盟（IPAC），日前在台北舉辦年會，有23國及歐洲議會的49位議員及政要參加，規模為有史以來最大，可見民進黨當局在議會外交方面做得不錯。

以IPAC為例，近些年與台灣關係密切，屢屢和民進黨政府互動，走在反華前線。例如前幾年北京以反傾銷為名限制進口澳洲葡萄酒，IPAC就在社交網絡號召全球人民購買澳洲葡萄酒，向北京的「霸凌」行為說不。該組織在剛結束的年會上又通過決議，支持台灣參加聯合國相關國際組織，並會在各國國會推動這項決議。不難想像，IPAC將成為未來幾年北京一個相當頭痛的對手。

賴清德上台後，不斷找尋突破大陸外交封鎖的缺口，未來一段日子肯定會增加議會外交的相關預算，以加強與歐美國家的反華議員往來，並進行有系統的交流，串連西方各大反華議員勢力勾結在一起對抗北京。這一策略若成功落實，將在國際政治舞台給北京帶來巨大壓力。大陸尤其是全國人大部門應加強與外國議會交流，做好相關的預防工作。