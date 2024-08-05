面對哈馬斯領袖哈尼亞在德黑蘭被暗殺，伊朗特別想報復，恨不得一舉狂轟濫炸「蕩平」以色列，把以色列總理內塔尼亞胡一干「世仇大惡」全部斬首。然而力有不逮，以色列本身的力量且又有美國的大力支持，使得伊朗無論用甚麼軍事手段都達不到目的。

對此，以色列、美國、全世界都看清今次伊朗的報復不會有多大看頭。今年4月，伊朗駐敍利亞大使館建築物被以色列轟炸，造成16人死亡，這等於以色列對伊朗宣戰，伊朗為此也大喊大叫報復，並聯同黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝對以色列發動大規模的攻擊，使出170架無人機、30枚巡航導彈、120枚彈道導彈，結果百分之九十九被以軍攔截。今次哈尼亞被暗殺，有伊朗官員說，報復的攻擊強度比4月份的要高。

此語一出，倒讓人覺得德黑蘭已經技窮，伊朗的「大報復」不過爾爾！上次使用的攻擊武器逾300件，今次用上600件又能怎樣，還會百分之九十九被攔截擊落？有何用？而以色列對伊朗目標的打擊——導彈、無人機等一向精準，伊朗根本攔截不住。至於情報戰、暗殺戰，伊朗更不行，它的安全防護形如篩子，漏洞百出，國家情報人員被大量收買，以色列特工想幹掉誰就能幹掉誰。明戰不行，暗戰不行，軍隊不行，特工不行，對外不行，對內不行，德黑蘭有何膽量及能力對以色列發動大規模的戰爭報復？伊拉克前總統薩達姆有前車之鑑，在內部軍政未能肅奸，被敵攻破情況下開戰就是死路、就是終戰。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊現在壓力最大，他已昭示要對以色列大報復，風頭火勢，關乎國家榮辱之際，他不能不這樣表態，伊朗內部更有強硬派報仇雪恨的巨大壓力。其實，這種事情要報復最好是以牙還牙、以眼還眼，暗殺「以色列犯罪團夥」，而不是用明知無效，力不如人，引來大禍的戰爭行動，可惜伊朗在暗戰方面能力更廢。