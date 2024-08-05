美國政客愈來愈無聊，也愈來愈幼稚，放着正經事不做，專幹一些小學雞玩意。有國會議員煞有介事提出一項法案，要求聯邦政府只能採購完全在美國製造的美國國旗，法案先後獲參議院和眾議院通過，近日並由總統拜登隆而重之地簽署生效。根據原有規定，聯邦政府採購的美國國旗必須含有至少50%美國製造的材料，新法案將這一比例提高至100%，且必須全部在美國生產。

按照國會政客的說法，該法案是為了尊重美國國旗的意義。這分明是自欺欺人，說穿了就是為了面子。美國每年大約進口1,000萬面美國國旗，幾乎全部來自中國，這才是令老美覺得面目無光的事。別看製造國旗只是一件簡單的事，要達到100%美國材料和100%美國生產，一點也不容易，美國國內未必可以找到這麼多布料，即使可以找到，成本也必然大增。

有人算過一筆帳，在中國製造一面美國國旗大約僅需10美元，而在美國最少也要100美元，而且布料可能還需要從中國進口。也就是說，美國自己每年生產1,000萬面美國國旗，就可以提供10億美元經濟價值，或者說增加10億美元國債，難怪美國GDP全球第一，原來就是如此創造出來的。當然，相對於天文數字的美國國債，10億美元不過是小兒科而已，美國政客一點也不在乎。

但美國網民在乎，有人嘲諷道：「世界上還有很多事情在發生，你卻把時間浪費在這麼幼稚的事情上。」沒錯，美國政客就是這麼幼稚，如此大費周章搞了一條法案，只是要求自己製造國旗，不是很可笑嗎？可笑的事情還多的是，這年頭老美集體患上「中國恐懼症」，凡是來自中國的東西都被視為洪水猛獸，5G通訊、電動車、起重機甚至大蒜等，都會「威脅」美國國家安全。堂堂世界唯一超級強國，竟然虛怯到如此地步，整天杯弓蛇影、草木皆兵，可謂莫大諷刺。美軍至今依然高度依賴中國產品，國會政客為何不立法禁止？

中國外交部長王毅曾質問美國，如果一聽到中國這兩個字就緊張、焦慮，大國的自信何在？實際上，老美之所以緊張、焦慮，就是因為缺乏自信。面對日益崛起的中國，老美束手無策，公平競爭不是對手，只好採取下三濫手段。他們始終不明白，打壓別人並不會使自己更強大，反而暴露自己心虛膽怯。