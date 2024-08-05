本報獨家報道，啟德郵輪碼頭管理混亂，多名小商戶疑遭中間人「食夾棍」詐騙，血本無歸。一個坐擁無敵海景、耗資82億元興建的大型基建，不僅因為鮮有郵輪停靠而淪為死城，現在更揭出租上租、欠租封舖等亂象，當年所謂的十大基建淪落至此，反映的是港府怠政無能，胡混度日。

同樣情況也在西九文化區上演。西九管理局2008年獲港府一筆過注資216億元，話咁快使清光，去年喊窮後，今年又逼港府批出賣地權套現。而港府拉鋸一年後，扮作勉為其難點頭應允，西九管理層做幾場大龍鳳即「有錢落袋」，完全不用動腦筋想出自負盈虧方案，港官也是得過且過，但求過骨，將來的事將來再算。

啟德郵輪碼頭又好，西九文化區也罷，本身都是耗費不菲，而且擁有先天優勢，四周環境優美。只要特區政府肯用心推動，不難成為香港新地標，迎來更多遊客慕名而至。偏偏現在兩者都猶如雞肋，變成大家都不想碰、不願碰的爛攤子，暴殄天物，不思進取，莫此為甚！

過去新加坡視香港為學習對象，李光耀時代推出組屋政策，其實是參考港英時代公屋政策。時至今日，真正落實「居者有其屋，有恒產者有恒心」這個大道理，卻是星洲而非香港。特區成立後，港府只知延續港英時代的既有集團利益，地產霸權根深柢固，導致社會問題浮現，引爆民怨。

到了現在「由治及興」、「愛國者治港」，地產霸權在中央力壓下稍有退卻迹象，偏偏管治班子碌碌無為，只知強調「愛國」，對管理香港不是力有不逮，就是敷衍塞責。君不見，局長忙於叨奧運健兒的光，卻對兩大基建亂象視而不見、放任自流，尸位素餐若此，實在令人失望！