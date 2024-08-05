香港劍后江旻憓載譽歸來，她在巴黎奧運會的女子重劍項目中奪得金牌，日前返港。當全港市民仍沉浸在喜悅當中，劍后卻突然宣布，將結束全職運動員生涯，意味下屆奧運，她不會再代表香港出賽。江旻憓今年30歲，很多劍術教練指出，她如果繼續作賽，應可多參加一屆奧運會。況且即使退出，大可以待巴黎奧運會閉幕後才宣布，她如此迫不及待，難免惹人浮想聯翩。

事實上，在江旻憓宣布結束全職運動員生涯的前一天，她也是新聞的焦點人物。不少「黃絲」中人翻舊帳，指江旻憓在中國人民大學攻讀法律碩士時，碩士論文的題目是《透過「佔中事件」反思香港特區選舉制度完善路徑》，文中嚴厲批評2014年的「佔領中環」行動，對社會及法治「禍害極大，遺患深遠」。

這篇論文可謂切中肯綮，正因為有2014年的「佔中事件」作先導，才會引發出2019年的反修例風波，故江旻憓指前者的遺禍既深且遠，試問又何錯之有？「黃絲」中人偏生以此說事，在網絡上大肆攻擊江旻憓，有的還引發無限聯想，說她所謀者遠，是作了精心部署，要在退役後投身政界，目標是當律政司司長云云。

各種傳聞和批評的聲音愈吵愈烈，江旻憓很聰明，她可能是用上以新聞掩蓋新聞的方法，故突然宣布放棄參加未來的世界賽，希望此舉能將聒耳的聲音蓋過去。

平情而論，單憑網上的批評言論，應不至於能迫使江旻憓就此結束全職運動員生涯，相信她本人亦早有此意。畢竟江旻憓曾受傷患困擾，以運動員而論，她的年齡也是偏大一點。大抵基於上述原因，再加上論文事件，才會促使她在此時此刻，作出這個決定。