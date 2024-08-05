台灣奧運表現不如預期，許多項目提前出局，本來勝敗乃兵家常事，這次失利，準備好下次再來挑戰即可。但就連奧運賽事，民進黨側翼也能牽扯到認知作戰，就不得不佩服他們的無孔不入了。

有民進黨側翼發文宣稱，台灣知名網絡平台PTT八卦版，操作攻擊台灣奧運隊的形象，這類文都很類似，沒甚麼內容只拿一點事實，大部分都是自己想像臆測，一文多發，可以用推的故意回文洗版標，文中間都會空行加大版面。下面的前幾推有洗風向帳號、有重複推帳號。

側翼表示，這些帳號深怕別人看不到（拿不到打賞？）很喜歡說「笑死」，攻擊的都是特別挺台的運動員。結語是後真相時代殭屍橫行，亦即認為這些都是殭屍帳號，是網軍刻意操作下的結果。

但這樣的說法立刻被鄉民光速打臉，因為幾個被指控的帳號，根本就是資深酸民，從網紅到店家乃至所有政黨時事，幾乎甚麼都酸。而「笑死」更是PTT鄉民的日常用語，拿這個來認證網軍，簡直等於自證自己已跟不上網絡世代發展。

而所謂「攻擊的都是特別挺台的運動員」更是無稽，這些酸民對所有運動員都無差別攻擊，不管表現好不好都一起酸，誰管你挺不挺台？何況，幾乎很少有運動員會明確對政治表態，又要如何分辨哪個運動員挺不挺台？又該由誰定義呢？

說穿了，民進黨側翼不過是看到多數人不捨運動員被酸民攻擊，而故意導向這些人都是大陸網軍，利用台灣人的玻璃心製造仇恨感，藉此轉移台灣長期漠視體育發展的問題，甩脫民進黨的責任罷了。熟悉網絡的人都知道，酸民各國皆有，而且不管你做甚麼都有人酸，把這些人全都當成網軍，如果不是別有心機，就只能說是腦袋有洞了。