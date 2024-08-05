美國和俄羅斯兩方陣營在土耳其首都安卡拉進行近年規模最大的換囚行動，分別釋放8人和16人，從數量來看好像是美國佔了便宜。但俄羅斯通過釋放一些國內的異見分子和價值不大的西方活動人士，便換回數名黑客、特工和著名軍火商，似乎也沒有吃虧。

這次換囚行動人數眾多，加上拜登和普京親自參與，被外界認為是美俄關係緩和的迹象。這個看法有點樂觀，不過雙方確實都滿意換囚結果。美國救回4名美國公民，成為拜登的外交政績，還能為副總統賀錦麗爭取入主白宮加分。而俄羅斯通過換囚行動不僅換回了克拉西科夫這麼重要的特工，還為其他在海外被逮捕人員重燃了希望，對於普京來說同樣是一場勝利。

話說回來，中國和美國幾年前也進行過換囚行動，就是以兩名加拿大公民換回華為太子女孟晚舟。近年港府根據《港區國安法》在全球通緝多名潛藏美英加澳的民主派人士，這些通緝犯依然毫無忌憚，繼續在當地公然從事反中亂港的活動。北京當局日後和歐美國家商討換囚時，或許可以考慮把這些人列入名單內。這並非天方夜譚的建議。德國這次為了幫助美國，就釋放了在德國境內殺人的俄國特工克拉西科夫，說明在實質利益面前甚麼都有可能發生。

台灣在2019年反修例運動後吸引許多香港黃絲到來定居，當中不少私生活混亂，如假牧師姜嘉偉今年上半年在台北酒醉與人打架，令台灣人反感。大陸近年拘捕了一些台獨分子，日後和台灣當局交涉，大可要求對方驅逐部分香港反對派小頭目回港。民進黨政府一向當在台港人是避孕套，為了台灣人出賣他們很正常。簡而言之，此次美俄換囚行動給海外的黃絲帶來很大心理壓力。