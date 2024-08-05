意大利總理梅洛妮選舉時主張退出中國的「一帶一路」倡議，批評意中貿易逆差近年愈擴愈大，加上她早年曾發起杯葛2008年北京奧運，以抗議中國的人權狀況和西藏政策，令人以為她比部分歐美左派政客更反華，預計兩國關係會在其掌權下轉差。結果她上任後果然兌現了競選承諾，正式退出「一帶一路」，又附和美國倡議加強對華的貿易及科技限制。

但正如前文所述，梅洛妮是出名的政壇變色龍，其上位前的很多主張與承諾，都僅為標奇立異的選舉語言。之前她批評「一帶一路」和前朝政府的對華友好政策，似乎只是為了製造選舉話題及博取選民支持，並非真正對中國有何深仇大恨或意識形態分歧。

她日前應邀到中國進行國事訪問，外界形容是為了修補兩國關係，最終亦獲得多位中國領導人高規格接見。期間雙方對意大利退出「一帶一路」的舊事隻字不提，同時又對等同翻版「一帶一路」的「絲路精神」、「加強全面戰略夥伴關係的行動計劃」，以至馬可孛羅逝世700周年等一唱一和，就好像從來沒有交惡過。

對於貿易及科技問題，梅洛妮強調意方反對「脫鈎斷鏈」和保護主義，會致力加強兩國在經貿投資、電動汽車、人工智能等領域合作，推動更多意國產品進入中國市場。可以預期，中方很快便會作出回應，鼓勵國民及企業多買意大利貨。

與其他相對親俄的歐洲右派不同，梅洛妮一直支持烏克蘭抗俄（僅在精神上和口頭上，意大利可沒甚麼錢提供援助）。但她訪華期間，卻未有跟隨美國直斥中國支持俄羅斯，而是巧妙地稱「中國對俄的經濟支持是摩擦來源」，又形容中國在推動俄烏止戰扮演關鍵角色。變臉技巧之純熟，令人嘆為觀止。