哈馬斯領袖哈尼亞作客伊朗期間遇刺身亡，不少人擔心會不會引發中東大戰。這種擔心不是沒有道理，但可能性不大，原因很簡單，伊朗不想與以色列爆發全面戰爭，美國也不想陷入戰爭泥潭。這些年伊朗不斷遭以色列公開羞辱，將軍被刺殺、科學家被暗殺、駐敍利亞大使館被轟炸、來訪貴賓被炸死，連總統也無緣無故墜機，結果呢？伊朗每次都宣稱會嚴厲報復，惟每次都是雷聲大雨點小。今年4月伊朗以300件無人機和導彈襲擊以色列，報復大使館被炸，算是這些年來最激烈的行動，其實也不過是虛晃一招而已，故意事先張揚讓對方有所準備，可見伊朗只是為了挽回一點面子，根本不想把事情鬧大。

同樣道理，美國也不希望中東爆發全面戰爭，以免把自己捲進去，所以一直企圖約束以色列。畢竟美國既要應付俄烏戰爭，還要全力遏制中國，本已力不從心，哪還顧得上中東。何況戰爭在在需財，美國長期入不敷支，外強中乾，已負擔不起大規模戰爭的消耗。針對哈尼亞在伊朗被暗殺一事，美國國務卿布林肯表明，美國沒有參與此次行動，甚至沒有被告知。這應該是實話，美國確實不想節外生枝，更不想見到中東衝突升級。

最希望爆發中東大戰的國家大概就是以色列，因為這樣才能把美國徹底拖下水，乘機清除伊朗及其幾個小弟的威脅，永遠霸佔巴勒斯坦土地。別看以色列氣燄囂張，為所欲為，其實眼前的日子並不好過，除了面對伊朗這個最大死敵，還要應付巴勒斯坦哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝等眾多威脅，與其他伊斯蘭國家的關係也是空前惡劣，可謂四面楚歌，倘若不是美國毫無底線的支持，恐怕早就被阿拉伯之火吞沒。

儘管美國很想從中東抽身，可是，一旦以色列爸爸遭到圍攻，兒子絕對不會見死不救，這也正是以色列內塔尼亞胡政府有恃無恐的根本原因。問題是，美國一旦再度陷入中東泥潭，日後想抽身就更不容易了。

目前中東形勢很明顯，以色列好戰，伊朗不想打，美國打不起，你說會爆發大戰嗎？一個巴掌是拍不響的。當然，伊朗為了挽回一點面子，好向眾多小弟交代，象徵性報復一下是有可能的，但僅止於小打小鬧。有人說伊朗是紙老虎，其實美國也好不到哪裏去，都是虛張聲勢而已。