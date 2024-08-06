香港運動員歷史性在巴黎奧運贏得兩面金牌，不僅全城振奮，一班反中亂港流亡英美的洋奴漢奸也爭相叨光。羅冠聰在江旻憓奪金後，第一時間跳出來在社交網恭喜對方，一副與有榮焉的樣子。但隨着江旻憓的碩士論文曝光，羅冠聰隨即受到黃人四面八方攻擊，指摘他「助紂為虐」，結果不得不發文道歉，直指「江旻憓政治立場極有問題」，「為曾經向佢道賀感到抱歉」。

作為洋奴走狗，自己也不敢留在香港，最沒有資格為香港運動員祝賀的，其實就是他。羅冠聰第一時間撲出來沾光，然後又走出來道歉，前恭後倨，姿態比誰都要核突。

事件再次印證黃人最愛搬龍門，有利他們時，言必稱政治體育不能混為一談；無利他們時，又會將政治體育拉埋嚟講，這些人心理極不平衡、心腸極之惡毒、視野格局極之小家，被人看不起，豈是無因。網上有傳另一金牌得主張家朗父親，多年前曾代表警隊參加籃球賽事，因而傳出張父當差。倘傳言屬實，黃人是否連張家朗都要批鬥？

何況羅冠聰已逃離香港，香港的事干他底事？對照正在獄中受緊的昔日「戰友」，他每句「好愛香港」都是風涼話，都是對昔日戰友的嘲弄和恥笑，笑他們蠢，笑他們走得不及他快。天天在英美吃香喝辣，面對洋人哈腰獻媚，穿得人模人樣，幹的卻是賣國賣港勾當，人格低下，令人不齒。

相由心生，江旻憓落落大方，充滿正能量，對是非不多言，對運動繼續熱愛，豈是洋奴漢奸的暗陰心理可比？奧運所有運動員皆熱愛自己國家，竭盡所能為國爭光，只有黃人才如此畸形，對一個愛國愛港的運動員全方位批鬥。江旻憓漂亮大度，羅冠聰猥褻閃縮，正是心胸決定境界！