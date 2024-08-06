今屆巴黎奧運會開幕禮引發的爭議，應是歷屆之冠，典禮的部分內容，被指宣揚同性、雙性、跨性觀念，有違人倫道德。有的內容則渲染恐怖氣氛，看來讓人感到恐懼及惡心，跟奧運會應傳揚的積極、健康、向上精神，大相逕庭。

據說奧運會的官方網頁，已經將巴黎奧運會開幕禮的表演下架，有人解釋是因為題材敏感，爭議性太大；有人則認為只是因為版權問題。孰是孰非，至今還未能弄清楚，官方也沒有作公開澄清。

然而，即使今屆奧運的開幕表演不下架，繼續在網絡上流通，也只會引來惡評如潮。所謂「不怕貨比貨，只怕不識貨」，近日不少網民反倒將2008年北京奧運會的開幕禮翻檢出來，反覆重溫，使點擊量大增。

事實上，近年奧運開幕禮的水平每況愈下，2016年的倫敦奧運會，被指是小本製作，無甚可觀；2020年的東京奧運會碰巧遇上新冠疫情，延後了一年，在2021年才舉辦，是次開幕禮的部分表演，也被指陰陽怪氣，跟運動的主題格格不入。不過，倫敦和東京奧運會的開幕表演再差，也不如今屆的巴黎奧運般糟糕，故不少網民索性重看北京奧運，以曲線的形式表達不滿。

綜觀各方評論，不少評論者都說，2008年北京奧運會開幕禮的水準，幾乎是無可超越的，要想超越，唯一的辦法就是讓中國再舉辦一次奧運會。平情而論，要舉辦一次奧運會殊不容易，那是綜合國力的反映。觀眾的眼睛是雪亮的，大家都清楚看到，近年奧運會開幕禮的表現，實在是一蟹不如一蟹。所謂「大風起於青蘋之末」，從這些細微的地方，便足以反映西方世界的國力，確是江河日下。